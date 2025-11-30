Нова година се ближи: Психолог савјетује шта родитељи да раде ако дијете тражи прескуп поклон

30.11.2025
12:53
Коментари:0
Најновији телефон, ултра савремени дрон на даљинско управљање, смарт сатић са најнапреднијим функцијама, кућни пројектор, спортска опрема или музички инструменти који коштају папрено - ови поклони често се налазе на дјечијим новогодишњим списковима Деда Мразу (односно одраслима).
Нажалост, родитељи нису увијек у прилици да овакве поклоне приуште, али је малишанима то мало теже објаснити, јер они у том узрасту обично нису свјесни ни вриједности онога што траже, нити породичног буџета. Шта у том случају радити, објаснила је руски психолог Ксенија Исакова.
Сасвим је у реду рећи "не", али немојте остати само на томе, савјетује руски психолог.
"Родитељи би требало да могу сасвим опуштено да свом дјетету кажу "не", објасне му да је поклон који оно тражи јако скуп и да сада није прилика да му га купе. Међутим, изузетно је важно да малишанима предложе неке алтернативне варијанте, од којих ће оно моћи да одабере оно што се њему свиђа", наводи стручњак, говорећи за Аргументи и Факти.
"Ово искуство важно је за дијете - у супротном оно може развити склоност ка манипулисању зарад постизања личних циљева, што никако није добро ни у ранијем узрасту, нити касније кроз живот", додаје Исакова.
Савјети
Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага
Измјештање фокуса са материјалног на нематеријално је од пресудног значаја за дјецу.
Дјеца су склона тражењу материјалних поклона, често несвјесна њихове цијене и праве вриједности. Управо зато је важно да родитељи изместе фокус малишана са материјалних ствари на оне нематеријалне. "Родитељи би требало да дјеци покажу да постоји нешто много вредније од поклона у правом смислу те ријечи: вријеме проведено заједно, омиљени хоби, пријатељи и слично. Посједовање одређених ствари их неће учинити срећнијим", наводи психолог. Истина, за објашњавање оваквих ствари и усађивање система вриједности код дјеце потребно је доста времена, преноси РТ Балкан.
