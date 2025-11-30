Logo
Large banner

Нова година се ближи: Психолог савјетује шта родитељи да раде ако дијете тражи прескуп поклон

30.11.2025

12:53

Коментари:

0
Нова година се ближи: Психолог савјетује шта родитељи да раде ако дијете тражи прескуп поклон

Најновији телефон, ултра савремени дрон на даљинско управљање, смарт сатић са најнапреднијим функцијама, кућни пројектор, спортска опрема или музички инструменти који коштају папрено - ови поклони често се налазе на дјечијим новогодишњим списковима Деда Мразу (односно одраслима).

Нажалост, родитељи нису увијек у прилици да овакве поклоне приуште, али је малишанима то мало теже објаснити, јер они у том узрасту обично нису свјесни ни вриједности онога што траже, нити породичног буџета. Шта у том случају радити, објаснила је руски психолог Ксенија Исакова.

Сасвим је у реду рећи "не", али немојте остати само на томе, савјетује руски психолог.

"Родитељи би требало да могу сасвим опуштено да свом дјетету кажу "не", објасне му да је поклон који оно тражи јако скуп и да сада није прилика да му га купе. Међутим, изузетно је важно да малишанима предложе неке алтернативне варијанте, од којих ће оно моћи да одабере оно што се њему свиђа", наводи стручњак, говорећи за Аргументи и Факти.

"Ово искуство важно је за дијете - у супротном оно може развити склоност ка манипулисању зарад постизања личних циљева, што никако није добро ни у ранијем узрасту, нити касније кроз живот", додаје Исакова.

породица-дјеца-29082025

Савјети

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

Измјештање фокуса са материјалног на нематеријално је од пресудног значаја за дјецу.

Дјеца су склона тражењу материјалних поклона, често несвјесна њихове цијене и праве вриједности. Управо зато је важно да родитељи изместе фокус малишана са материјалних ствари на оне нематеријалне. "Родитељи би требало да дјеци покажу да постоји нешто много вредније од поклона у правом смислу те ријечи: вријеме проведено заједно, омиљени хоби, пријатељи и слично. Посједовање одређених ствари их неће учинити срећнијим", наводи психолог. Истина, за објашњавање оваквих ствари и усађивање система вриједности код дјеце потребно је доста времена, преноси РТ Балкан.

Подијели:

Тагови:

Родитељи

poklon

djeca

praznici

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пооштравају се услови за подршку незапосленим родитељима четворо и више дјеце

Република Српска

Пооштравају се услови за подршку незапосленим родитељима четворо и више дјеце

2 д

0
Дјеца дијелила у Воцап групи експлицитан садржај, полиција одмах реаговала

Свијет

Дјеца дијелила у Воцап групи експлицитан садржај, полиција одмах реаговала

2 д

0
Ковачевић за АТВ: Дјеца најчешће зову због насиља

Друштво

Ковачевић за АТВ: Дјеца најчешће зову због насиља

2 д

0
Мушка и женска имена која дјеци доносе срећу и заштиту

Породица

Мушка и женска имена која дјеци доносе срећу и заштиту

3 д

0

Више из рубрике

Мушка и женска имена која дјеци доносе срећу и заштиту

Породица

Мушка и женска имена која дјеци доносе срећу и заштиту

3 д

0
Траума из дјетињства значајно обликује мозак и утиче на ментално здравље

Породица

Траума из дјетињства значајно обликује мозак и утиче на ментално здравље

2 седм

0
Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

Породица

Родитељи јединаца ових 11 савјета не смију да игноришу

2 седм

0
Породица дјеца шетња

Породица

Када бирате име за дијете, требало би да имате ове ствари на уму

2 седм

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner