Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

Извор:
Кликс
28.11.2025
15:31
Коментари:0
Многи обрасци понашања које одрасле особе показују, како тврде стручњаци потичу из раних искустава, а управо тешко дјетињство може оставити траг који остаје видљив и касније кроз живот.
Таква искуства утичу на начин на који се особе носе са сукобима, траже сигурност у односима или постављају границе. Иако се ови знакови никада не смију користити за осуђивање, они често откривају како је неко морао прерано научити механизме преживљавања.
Сходно томе, особе које су одрасле у непредвидивом окружењу често развију снажну потребу за контролом свега што се дешава око њих. Та контрола није ствар моћи, већ осјећаја сигурности, јер им је хаос раније био свакодневница.
Поједини људи су навикли бити емоционално недоступни јер у дјетињству нису могли рачунати на досљедну бригу. Стручњаци истичу да такве особе често одбијају помоћ или њежност јер им је тешко вјеровати да је неко искрено ту за њих.
Кошарка
Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана
Ако је дијете одрастало у породици гдје је морало преузимати улоге одраслих, оно у одраслој доби често носи осјећај да мора спасити све око себе. То се одражава кроз сталну бригу, преузимање туђих проблема и немогућност да се емоционално одмори.
Особе које су одрастале у атмосфери свађа, казни или емоционалној хладноћи често у одраслој доби избјегавају било какав сукоб. Многи стручњаци појашњавају да такво понашање произлази из увјерења да мир овиси о томе колико се особа прилагођава другима.
На ове знакове важно је гледати као на посљедице претходних искустава, а не као на мане или недостатке неке особе.
Република Српска
20 ч2
Република Српска
21 ч0
Република Српска
21 ч0
Занимљивости
21 ч0
Савјети
22 ч0
Савјети
22 ч0
Савјети
1 д0
Савјети
1 д0
Најновије
Најчитаније
12
04
12
02
11
58
11
55
11
41
Тренутно на програму