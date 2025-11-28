Бржа и јефтинија регистрација пословног субјекта у Српској

Аутор:Стеван Лулић
28.11.2025
15:03
Влада Републике Српске утврдила је данас, на 12. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, по хитном поступку, који би требало да доведе до брже и јефтиније регистрације.
Овај закон требало би да доведе до вишег степена правне сигурности у правном промету и поједностави сам поступак регистрације и административне процедуре.
Такође, законом се повећава транспарентност рада институција и јача повјерење грађана и привредних субјеката у систем регистрације, истичу у Влади Српске.
"Сходно томе, законом се ствара правни основ за вођење регистра стварних власника, чиме се унапређује праћење власничких односа и повећава транспарентност, у складу са препорукама међународних институција и прописима у области борбе против прања новца и финансирања тероризма", наводе из Владе Српске.
И нотари овим законом добијају посебну обавезу.
"Посебан значај за странке имају измјене којима се унапређује приступ и размјена података у оквиру регистрационог поступка јер је законом предвиђено да нотари имају техничку могућност да електронским путем приступе Јединственом информационом систему пословних субјеката, тј. Главној књизи регистра и прибаве све неопходне податке за сачињавање нотарске исправе умјесто да их достављају странке. Нотар ће бити обавезан да наведе правни основ за сваки увид, чиме гарантује да ће се подаци користити искључиво у законом дозвољене сврхе", наглашавају у Влади.
Поред наведеног, предложеним измјенама се омогућава електронска размјена података између нотара, односно Нотарске коморе Републике Српске, Министарства унутрашњих послова и Пореске управе Републике Српске, чиме ће поступак регистрације бити убрзан, а административни трошкови смањени.
"Имајући у виду наведено, закон ствара предуслове за стабилнији, предвидљивији и конкурентнији привредни амбијент у Републици Српској, у складу са принципима дигитализације, транспарентности и ефикасности", закључују из Владе.
