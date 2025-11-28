Logo
Large banner

Бржа и јефтинија регистрација пословног субјекта у Српској

Аутор:

Стеван Лулић

28.11.2025

15:03

Коментари:

0
Бржа и јефтинија регистрација пословног субјекта у Српској
Фото: АТВ

Влада Републике Српске утврдила је данас, на 12. сједници у Бањалуци, Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској, по хитном поступку, који би требало да доведе до брже и јефтиније регистрације.

Овај закон требало би да доведе до вишег степена правне сигурности у правном промету и поједностави сам поступак регистрације и административне процедуре.

Такође, законом се повећава транспарентност рада институција и јача повјерење грађана и привредних субјеката у систем регистрације, истичу у Влади Српске.

Сједница Владе

Република Српска

Пооштравају се услови за подршку родитељима четворо и више дјеце

"Сходно томе, законом се ствара правни основ за вођење регистра стварних власника, чиме се унапређује праћење власничких односа и повећава транспарентност, у складу са препорукама међународних институција и прописима у области борбе против прања новца и финансирања тероризма", наводе из Владе Српске.

И нотари овим законом добијају посебну обавезу.

"Посебан значај за странке имају измјене којима се унапређује приступ и размјена података у оквиру регистрационог поступка јер је законом предвиђено да нотари имају техничку могућност да електронским путем приступе Јединственом информационом систему пословних субјеката, тј. Главној књизи регистра и прибаве све неопходне податке за сачињавање нотарске исправе умјесто да их достављају странке. Нотар ће бити обавезан да наведе правни основ за сваки увид, чиме гарантује да ће се подаци користити искључиво у законом дозвољене сврхе", наглашавају у Влади.

Поред наведеног, предложеним измјенама се омогућава електронска размјена података између нотара, односно Нотарске коморе Републике Српске, Министарства унутрашњих послова и Пореске управе Републике Српске, чиме ће поступак регистрације бити убрзан, а административни трошкови смањени.

fond pio rs

Друштво

Фонд ПИО: Могућа обустава исплата, чак и захтјев за поврат

"Имајући у виду наведено, закон ствара предуслове за стабилнији, предвидљивији и конкурентнији привредни амбијент у Републици Српској, у складу са принципима дигитализације, транспарентности и ефикасности", закључују из Владе.

Подијели:

Тагови:

Влада Републике Српске

poslovni subjekti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тришић Бабић: Одлични односи српског и мађарског народа

Република Српска

Тришић Бабић: Одлични односи српског и мађарског народа

1 ч

0
Научници открили шта Црни петак ради мозгу

Занимљивости

Научници открили шта Црни петак ради мозгу

1 ч

0
Ученик изненада преминуо у Основној школи

Свијет

Ученик изненада преминуо у Основној школи

1 ч

0
Хуманитарни базар за помоћ у лијечењу свештеника Богдана Стјепановића

Друштво

Хуманитарни базар за помоћ у лијечењу свештеника Богдана Стјепановића

1 ч

0

Више из рубрике

Тришић Бабић: Одлични односи српског и мађарског народа

Република Српска

Тришић Бабић: Одлични односи српског и мађарског народа

1 ч

0
Пооштравају се услови за подршку незапосленим родитељима четворо и више дјеце

Република Српска

Пооштравају се услови за подршку незапосленим родитељима четворо и више дјеце

1 ч

0
Кошарац: Република Српска је титулар комплетне имовине на својој територији

Република Српска

Кошарац: Република Српска је титулар комплетне имовине на својој територији

5 ч

1
У недјељу одгођени избори у Корићанима

Република Српска

У недјељу одгођени избори у Корићанима

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

58

ЦИК објавио нове резултате: Каран повећао предност

15

43

"Синер је добио повлашћен третман, а мене су згазили"

15

42

Медији: Проблем су играчи, Обрадовић не повлачи оставку

15

31

Ови обрасци понашања указују на то да сте имали тешко дјетињство које је оставило трага

15

28

Крај! Обрадовић одбио да се врати на клупу Партизана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner