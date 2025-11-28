Крњи Уставни суд оспорио поједине тачке закључака НСРС

Извор:
28.11.2025
Уставни суд у којем нема српских судија ставио је ван снаге поједине тачке Закључака које је усвојила Народна скупштина Републике Српске, а на апелацију Дениса Бећировића и 14 чланова Представничког дома ПСБиХ.
Крњи Уставни суд је ван снаге ставио тачке у којима Народна скупштина одбацује одлуке Суда БиХ, одлуке и праксу Уставног суда који за циљ има инкорпорисање високог представника у уставни систем БиХ као носиоца власти и тачку у којој НСРС задужује Колегијум да припреми текст Резолуције о самоопредјељењу српског народа и Републике Српске.
У закључцима Поводом информације у вези са одлуком ЦИК-а БиХ о престанку мандата предсједнику Републике Српске Милораду Додику усвојеним 22. августа, као и измјенама Закључака из 24. септембра, Уставни суд је оспорио тачку 4, прву реченица тачке 9. (која је након измјена постала тачка 7) и тачка 12. (која је након измјена постала тачка 10) Закључака поводом Информације у вези с одлуком ЦИК-а о престанку мандата предсједнику Републике Српске Милораду Додику и да нису у складу са Уставом БиХ.
Одлуком су их ставили ван снаге.
Даље је одлучено да се обуставља поступак покренут по захтјеву подносилаца захтјева за оцјену уставности друге реченице тачке 6. и тач. 7. и 8. Закључака поводом Информације у вези с одлуком ЦИК БиХ о престанку мандата предсједнику Републике Српске Милораду Додику зато што је оспорени опћи акт престао важити.
Захтјеви подносилаца за оцјену уставности тачака 1, 2, 3, 5, прве реченице тачке 6, друге реченице тачке 9. и тачке 10. и 11. су одбачене због ненадлежности Уставног суда за одлучивање.
