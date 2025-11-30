Клизишта и поплаве однијеле више од 600 жртава

Извор:
Више од 600 људи настрадало је у поплавама и клизиштима изазваним кишама у Индонезији, Малезији и Тајланду, саопштили су званичници ових земаља.
У Индонезији је погинуло 435 људи, у Тајланду 170, а три смртна случаја су забиљежена у Малезији након обилне кише која је падала током цијеле седмице.
Све три земље настављају напоре да помогну десетинама хиљада расељених особа, а спасилачке екипе покушавају да стигну до поплављених подручја након повлачења воде.
Према званичним статистикама, погођено је преко четири милиона људи, и то близу три милиона на југу Тајланда и 1,1 милион на западу Индонезије.
Власти су саопштиле да су с друге стране Бенгалског залива још 153 особе погинуле у циклону на острвској држави Шри Ланки, док се 191 особа води као нестала, а више од пола милиона људи широм земље је угрожено.
