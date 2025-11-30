Сензација у Мостару: Посушје савладало Зрињски, Борац остаје на челу табеле

30.11.2025
17:02
Коментари:0
Фудбалери Посушја приредили су велико изненађење у 16. колу Wwin лиге БиХ, пошто су данас у гостима савладали фаворизовани Зрињски резултатом 2:0.
Јунак Посушја је био Иван Кукавица, који је постигао два гола и тако режирао велико изненађење, које је јако обрадовало и бањалучки Борац, којег је побједа Посушја оставила на врху табеле.
Посушје је за добру игру у Мостару награђено у 45. минути, када Иван Кукавица погађа за водство гостију против Зрињског од 1:0.
Блиједо је изгледала игра Зрињског и у наставку утакмице, те су се прваци БиХ мучили да угрозе гол Посушја, које убрзо стиже до другог гола.
Одиграли су гости дивну акцију у 66. минути, а фантастичним поготком ју је крунисао Кукавица, који погађа с 15 метара искоса с лијеве стране за 2:0.
Могло је Посушје и декласирати Зрињски, али је првака БиХ у 75. минути спасио голман Марин Љубић, који зауставља ударац Давида Чамбера у ситуацији један на један.
До краја је стало 2:0 и Зрињски је претрпио други пораз сезоне, а чак ни ова побједа није донијела Посушју бијег с дна табеле.
Посушје је остало фењераш са 13 бодова, а испред су Рудар са 14 и Слога са 16, док је Зрињски испустио лидерску позицију и препустио је Борцу, који има бод више након 15 одиграних утакмица, преноси Кликс.
Најновије
Најчитаније
18
42
18
24
18
16
18
03
17
50
Тренутно на програму