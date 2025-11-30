Logo
Large banner

Сензација у Мостару: Посушје савладало Зрињски, Борац остаје на челу табеле

30.11.2025

17:02

Коментари:

0
Сензација у Мостару: Посушје савладало Зрињски, Борац остаје на челу табеле
Фото: АТВ

Фудбалери Посушја приредили су велико изненађење у 16. колу Wwin лиге БиХ, пошто су данас у гостима савладали фаворизовани Зрињски резултатом 2:0.

Јунак Посушја је био Иван Кукавица, који је постигао два гола и тако режирао велико изненађење, које је јако обрадовало и бањалучки Борац, којег је побједа Посушја оставила на врху табеле.

Посушје је за добру игру у Мостару награђено у 45. минути, када Иван Кукавица погађа за водство гостију против Зрињског од 1:0.

Блиједо је изгледала игра Зрињског и у наставку утакмице, те су се прваци БиХ мучили да угрозе гол Посушја, које убрзо стиже до другог гола.

Одиграли су гости дивну акцију у 66. минути, а фантастичним поготком ју је крунисао Кукавица, који погађа с 15 метара искоса с лијеве стране за 2:0.

Могло је Посушје и декласирати Зрињски, али је првака БиХ у 75. минути спасио голман Марин Љубић, који зауставља ударац Давида Чамбера у ситуацији један на један.

До краја је стало 2:0 и Зрињски је претрпио други пораз сезоне, а чак ни ова побједа није донијела Посушју бијег с дна табеле.

Посушје је остало фењераш са 13 бодова, а испред су Рудар са 14 и Слога са 16, док је Зрињски испустио лидерску позицију и препустио је Борцу, који има бод више након 15 одиграних утакмица, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

Посушје

Zrinjski

ФК Борац

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Меси постао најбољи асистент у историји фудбала

Фудбал

Меси постао најбољи асистент у историји фудбала

7 ч

0
Борац савладао Жељезничара у Бањалуци

Фудбал

Борац савладао Жељезничара у Бањалуци

1 д

1
Митропа куп иде на изложбу у Сједињене Америчке Државе

Фудбал

Митропа куп иде на изложбу у Сједињене Америчке Државе

1 д

0
Спрема се повратак Рамоса

Фудбал

Спрема се повратак Рамоса

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

42

Отказан концерт Аце Лукаса на Јахорини!

18

24

Одрон на путу Тузла-Сарајево: Саобраћај потпуно обустављен

18

16

Објављен видео: Аца Лукас и Насер Орић уживају док Шериф Коњевић пјева

18

03

Стевандић о слици Лукаса и Орића: "Из нашег друштва се исписао онај..."

17

50

Огласио се Додик о слици Аце Лукаса и Насера Орића: "Дубоко нас је повриједио"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner