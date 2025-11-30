Меси постао најбољи асистент у историји фудбала

Извор:
Фудбалери Интера из Мајамија побиједили су Њујорк Сити 5:1, постали шампиони источне конференције и пласирали се у финале плеј-офа МЛС лиге.
Тамо их чека Ванкувер предвођен њемачком легендом Томасом Милером, који је поразио Сан Дијего 3:1 и бориће се против Месија и дружине за најзначајнији трофеј наредног викенда у Флориди.
Меси овог пута није био централна фигура меча, макар то није био због голова, али јесте због додавања за трећи гол које га је учинило најбољим асистентом свих времена!
🚨 Official: Lionel Messi becomes the player with most assists in football history.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2025
🥇 Leo Messi — 4️⃣0️⃣5️⃣
🥈 Ferenc Puskas — 4️⃣0️⃣4️⃣
🥉 Pelé — 3️⃣6️⃣9️⃣ pic.twitter.com/C1OPMmNK01
Славни Аргентинац је тако дошао до 405. асистенције у каријери, те сада има једну више од легенде Реал Мадрида, незаустављивог Мађара Ференца Пушкаша.
Меси је у каријери одиграо 1136. утакмица, постигао је 896 голова и подијелио 405 асистенција!
Занимљиво да је до рекорда стигао тако што је погодак омогућио момку рођеном у истом граду гдје и он, Росарију, 19-годишњем Матеу Силветију који је у Мајами стигао управо из Месијевог матичног клуба Њуелс Олд Бојса, преноси Б92.
INTER MIAMI ARE YOUR EASTERN CONFERENCE CHAMPS 🙌— FOX Soccer (@FOXSoccer) November 30, 2025
Messi lifts yet another trophy 🏆
(via @MLS) pic.twitter.com/S28VmlceT4
Аргентинско вече у Мајамију употпунио је троструки стријелац Тадео Аљенде који је, прије свих, био најзаслужнији за велику побједу и пласман Мајамија у велико финале, прво у историји за клуб.
Стријелац још једног гола за домаћи састав био је Венецуеланац Телеско Сеговија у финишу утакмице.
Мајами је до финала редом елиминисао Нешвил (2:1), Синсинати (4:0) и Њујорк (5:1).
