Меси постао најбољи асистент у историји фудбала

Извор:

Агенције

30.11.2025

11:26

Коментари:

0
Меси постао најбољи асистент у историји фудбала
Фото: Танјуг/АП

Фудбалери Интера из Мајамија побиједили су Њујорк Сити 5:1, постали шампиони источне конференције и пласирали се у финале плеј-офа МЛС лиге.

Тамо их чека Ванкувер предвођен њемачком легендом Томасом Милером, који је поразио Сан Дијего 3:1 и бориће се против Месија и дружине за најзначајнији трофеј наредног викенда у Флориди.

Меси овог пута није био централна фигура меча, макар то није био због голова, али јесте због додавања за трећи гол које га је учинило најбољим асистентом свих времена!

Славни Аргентинац је тако дошао до 405. асистенције у каријери, те сада има једну више од легенде Реал Мадрида, незаустављивог Мађара Ференца Пушкаша.

Меси је у каријери одиграо 1136. утакмица, постигао је 896 голова и подијелио 405 асистенција!

Занимљиво да је до рекорда стигао тако што је погодак омогућио момку рођеном у истом граду гдје и он, Росарију, 19-годишњем Матеу Силветију који је у Мајами стигао управо из Месијевог матичног клуба Њуелс Олд Бојса, преноси Б92.

Аргентинско вече у Мајамију употпунио је троструки стријелац Тадео Аљенде који је, прије свих, био најзаслужнији за велику побједу и пласман Мајамија у велико финале, прво у историји за клуб.

Стријелац још једног гола за домаћи састав био је Венецуеланац Телеско Сеговија у финишу утакмице.

Мајами је до финала редом елиминисао Нешвил (2:1), Синсинати (4:0) и Њујорк (5:1).

Lionel Mesi

Коментари (0)
