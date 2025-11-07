Logo

Меси се враћа у Европу?

07.11.2025

08:17

Меси се враћа у Европу?
Фото: Tanjug / AP / Noah K. Murray

Сезона у МЛС-у се завршавам у децембру, те онда слиједи мало дужа пауза коју би неки играчи хтјели активно да проведу.

Наиме, Лионел Меси је један од њих и наводно је изразио жељу да остане у такмичарском ритму, јер је сљедећег љета Мундијал, па сматра да му пауза која је предвиђена не би одговарала.

Фудбал

Фудбал

Знате ли да држава од 240 милиона становника нема фудбалску лигу? ФИФА реаговала

То сада жели да искористи Галатасарај и наводно припрема понуду по којој би аргентински мађионичар провео неколико мјесеци у његовим редовима.

Био би то прави бум за турски фудбал, уколико би заиста Меси дошао у Истанбул.

Огњен Врањеш

Фудбал

Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру

Свакако, шанса да проведе на позајмици тих неколико мјесеци постоји, а нема сумње да ће клубови пробати да доведу мађионичара у своје редове.

