Меси се враћа у Европу?

07.11.2025
08:17
Коментари:0
Сезона у МЛС-у се завршавам у децембру, те онда слиједи мало дужа пауза коју би неки играчи хтјели активно да проведу.
Наиме, Лионел Меси је један од њих и наводно је изразио жељу да остане у такмичарском ритму, јер је сљедећег љета Мундијал, па сматра да му пауза која је предвиђена не би одговарала.
Фудбал
Знате ли да држава од 240 милиона становника нема фудбалску лигу? ФИФА реаговала
То сада жели да искористи Галатасарај и наводно припрема понуду по којој би аргентински мађионичар провео неколико мјесеци у његовим редовима.
Био би то прави бум за турски фудбал, уколико би заиста Меси дошао у Истанбул.
Фудбал
Огњен Врањеш завршио фудбалску каријеру
Свакако, шанса да проведе на позајмици тих неколико мјесеци постоји, а нема сумње да ће клубови пробати да доведу мађионичара у своје редове.
Најновије
Најчитаније
11
32
11
32
11
30
11
16
11
12
Тренутно на програму