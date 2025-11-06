Добој: Стадион ''Луке'' сија пуним сјајем

Извор:
АТВ
06.11.2025
21:01
Коментари:0
На стадиону "Луке" у Добоју засијали су рефлектори на одушевљење свих у табору ФК Слога.
У ФК Слога привели су крају велики инфраструктурни пројекат и сада ће своје утакмице моћи да играју и у ноћном термину.
“Док je пун месец тихо сјао над Добојем, свјетла са "Лука" засијала су још јаче. Вечерас смо пустили у рад рефлекторе који су обасјали терен, али и лица свих нас који волимо "Слогу", поручио је Борис Јеринић, градоначелник Добоја.
Похвале на рачун урађеног стигле су и од Вице Зељковића, предсједника Н/ФС БиХ.
"Још један капитални пројекат је приведен крају. Сви стадиони у WWIN лиги сада имају рефлекторе", навео је Зељковић.
Најновије
Најчитаније
21
58
21
44
21
43
21
33
21
32
Тренутно на програму