Нови војни пакт који плаши свијет

Извор:
Танјуг
10.01.2026
12:24
Коментари:0
Турска настоји да се прикључи одбрамбеном савезу Саудијске Арабије и Пакистана, према којем се сваки чин агресије против једне чланице сматра нападом на све, наводе извори за Блумберг упознати са разговорима.
Према њиховим ријечима, преговори за, како су пренијели турски медији, стварање "исламског НАТО-а", су у поодмаклој фази и постизање тог споразума је врло вјероватно.
Проширење савеза могло би да доведе до новог безбједносног преслагивања које би утицало на равнотежу снага на Блиском истоку и шире.
Одбрамбени пакт Саудијске Арабије и Пакистана потписан је у септембру прошле године, а његова одредба о колективној одбрани подсјећа на члан 5 НАТО-а, чија је Турска чланица и посједује једну од највећих армија у савезу.
Извори наводе да се интереси Турске, Саудијске Арабије и Пакистана све више преклапају у Јужној Азији, на Блиском истоку и у Африци.
Анкара у овом савезу види и начин да ојача сопствену безбједност и одвраћање, у тренутку када постоје дилеме у вези са поузданошћу САД и посвећеношћу предсједника Доналда Трампа НАТО-у.
Према оцјенама аналитичара, Саудијска Арабија доноси финансијску снагу, Пакистан нуклеарне капацитете, балистичке ракете и људство, док Турска располаже војним искуством и развијеном намјенском индустријом. Евентуално приступање Турске савезу указало би и на нову фазу односа са Саудијском Арабијом, након вишегодишњих тензија.
Двије земље посљедњих година јачају економску и војну сарадњу, а ове седмице одржале су и први заједнички поморски састанак у Анкари.
Турска и Пакистан, у међувремену, имају дугогодишње блиске војне односе, укључујући сарадњу у области ратних бродова, модернизације авиона Ф-16 и размене беспилотне технологије.
