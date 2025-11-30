Logo
Једна од најотровнијих риба Јадрана уловљена у БиХ

Извор:

АТВ

30.11.2025

16:40

Коментари:

0
Једна од најотровнијих риба Јадрана уловљена у БиХ
Фото: Facebook / Lignjolov Eging Club Neum

Једна од најотровнијих риба у јадранским водама, риба паук (породица Trachinidae), уловљена је код Неума.

Тим поводом "Lignjolov Eging Club Neum" упозорио је на опасност од рибе паука.

"Често се скрива у плићаку, закопана у пијесак, због чега га ју је лако нагазити".

Најчешћи начин повређивања људи је управо случајно гажење током уласка у море или боравка у плићаку.

Симптоми убода

"Убод ове рибе изазива јаку, пулсирајућу бол која се шири из мјеста повреде. Кожа око убода може промијенити боју од блиједе до тамноплаве, уз појаву отока и мјехурића. У тежим случајевима могу се јавити вртоглавица, слабост, повишена температура, отежано дисање па чак и губитак свијести", наводе из клуба.

Из поменутог клуба поручују да опреза никада није довољно.

Они савјетују купачима и риболовцима да буду нарочито пажљиви приликом руковања са уловљеном рибом.

Посебан опрез истичу при ходању по плићаку - управо због паука који се готово непримјетно скрива у пијеску.

Тагови:

Риба

otrov

Неум

ribolov

pecanje

