Једна од најотровнијих риба Јадрана уловљена у БиХ

Извор:
АТВ
30.11.2025
16:40
Коментари:0
Једна од најотровнијих риба у јадранским водама, риба паук (породица Trachinidae), уловљена је код Неума.
Тим поводом "Lignjolov Eging Club Neum" упозорио је на опасност од рибе паука.
"Често се скрива у плићаку, закопана у пијесак, због чега га ју је лако нагазити".
Најчешћи начин повређивања људи је управо случајно гажење током уласка у море или боравка у плићаку.
"Убод ове рибе изазива јаку, пулсирајућу бол која се шири из мјеста повреде. Кожа око убода може промијенити боју од блиједе до тамноплаве, уз појаву отока и мјехурића. У тежим случајевима могу се јавити вртоглавица, слабост, повишена температура, отежано дисање па чак и губитак свијести", наводе из клуба.
Из поменутог клуба поручују да опреза никада није довољно.
Они савјетују купачима и риболовцима да буду нарочито пажљиви приликом руковања са уловљеном рибом.
Посебан опрез истичу при ходању по плићаку - управо због паука који се готово непримјетно скрива у пијеску.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Сцена
3 ч2
Кошарка
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
18
42
18
24
18
16
18
03
17
50
Тренутно на програму