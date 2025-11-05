АТВ сазнаје: Жарко Новаковић нови директор РиТЕ Угљевик

Извор:
АТВ
05.11.2025
22:53
Коментари:1
Шеф Клуба одборника СНСД-а општине Угљевик Жарко Новаковић постављен је за новог директора РиТЕ Угљевик, сазнаје АТВ.
Одлука је донесена након сједнице Надзорног одбора на којој је са функције директора смијењен Дико Цвијетиновић.
Према незваничним сазнањима АТВ-а, смијењена је комплетна управа Рудника и термоелектране Угљевик.
