Logo
Large banner

Тони Цетински постао непожељан

Извор:

Курир

11.03.2026

11:02

Коментари:

0
Тони Цетински постао непожељан
Фото: Printscreen/Youtube/HRT

Због одлуке Тонија Цетињског да откаже концерт, који је био заказан 8. марта у хали Спенс у Новом Саду, многи српски угоститељи одлучили су да промене однос према њему.

Хрватски пјевач одлуком да откаже концерт неколико сати прије самог почетка, уз образложење да је некада на мјесту новосадске дворане "Спенс" био логор, шокирао је јавност, а чини се да ће ова одлука утицати на његова даља ангажмана у Србији.

Управо због тога, како тврде поједини угоститељи, промењен је и однос према потенцијалној сарадњи са овим музичарем. Неки од оних који су раније разматрали могућност да Тонија Цетинског ангажују за различите догађаје у Србији сада од те идеје одустају, сазнаје Курир.

илу-тони цетински-29082025

Сцена

Хрвати скупљају паре за Тонија Цетинског: Његова супруга шири апел, након срамног отказивања концерта

Док једни сматрају да пјевач има пуно право да одлучи гдје ће наступати, други истичу да су начин на који је концерт отказан, као и образложење које је уследило, изазвали непотребне тензије у јавности. Посебно су разочарани они који су били спремни да му пруже прилику да наступи у Србији.

Све на тему отказивања концерта прочитајте ОВДЈЕ.

Власник познатог београдског објекта, наводно је планирао да ангажује Цетинског за летње отварање баште свог локала, а како је открио његов пријатељ за домаћи медиј, након скандала је одустао.

Жељко Самарџић

Сцена

Жељко Самарџић запјевао с уличним свирачем и одушевио пролазнике

"Мој пријатељ је имао жељу да му Тони пјева на љето на отварању баште. Добио је контакт од његовог менаџмента и чак смо размишљали да ступимо у преговоре. Међутим, након свега што се десило с концертом у Новом Саду, одлучили смо да одустанемо од те идеје. Сматрамо да би сарадња у овом тренутку могла да изазове непотребне реакције и полемике", рекао је он за Курир.

Према његовим ријечима, план је био да се направи велики љетњи догађај који би привукао госте из различитих градова, а Цетински је био један од извођача о којима се озбиљно размишљало управо због популарности и великог броја хитова које публика у региону добро познаје.

Тони Цетински

Сцена

Огласио се директор Спенса о Тонију Цетинском

"Можда би мој пријатељ и изашао јавно с тим, али му је непријатно да се доводи у контекст с музичарем који је навео крајње нетачан разлог отказивања концерта за један лијеп празник као што је Дан жена. Нико не жели додатне проблеме око догађаја који би требало да буде забаван и опуштен. Не поштује нас као народ", додао је саговорник.

Подијели:

Тагови :

Тони Цетински отказао концерт

Цетински продаја карата Спенс

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мачка

Занимљивости

Ево како се мачке увијек дочекају на ноге

3 ч

0
Почела сезона младог лука: Разлози због којих га треба чешће јести

Здравље

Почела сезона младог лука: Разлози због којих га треба чешће јести

3 ч

0
Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

Република Српска

Тривићка ћути, Народни фронт се обрачунава са Небојшом Вукановићем

4 ч

7
Дронови у иранском тунелу

Свијет

Иран објавио списак мета за гађање: Угрожена сједишта свјетски познатих компанија

4 ч

0

Више из рубрике

Жељко Самарџић запјевао с уличним свирачем и одушевио пролазнике

Сцена

Жељко Самарџић запјевао с уличним свирачем и одушевио пролазнике

3 ч

0
Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Сцена

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

4 ч

0
Селена Гомез и Бени Бланко

Сцена

Бени Бланко о хигијени: Миришем лијепо чак и када се не туширам

5 ч

0
Лука Дончић потврдио раскид са Анамаријом Голтес: "Борим се за старатељство над ћеркама"

Сцена

Лука Дончић потврдио раскид са Анамаријом Голтес: "Борим се за старатељство над ћеркама"

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

08

СИПА упозорава на кружење лажних мејлова!

13

45

Истрага трагедије у Шушњарима: Син погођен с три хица, отац имао рану на глави

13

39

Жељка Цвијановић затражила хитно изјашњење Предсједништва о Резолуцији Бахреина

13

26

Милановић о безбједносној политици ЕУ: Европа је чопор кућних мачака

13

21

Клокић у посјети МСП Италије, предложено организовање привредне мисије Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner