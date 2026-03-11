Тони Цетински постао непожељан

Извор:
Курир
11.03.2026
11:02
Због одлуке Тонија Цетињског да откаже концерт, који је био заказан 8. марта у хали Спенс у Новом Саду, многи српски угоститељи одлучили су да промене однос према њему.
Хрватски пјевач одлуком да откаже концерт неколико сати прије самог почетка, уз образложење да је некада на мјесту новосадске дворане "Спенс" био логор, шокирао је јавност, а чини се да ће ова одлука утицати на његова даља ангажмана у Србији.
Управо због тога, како тврде поједини угоститељи, промењен је и однос према потенцијалној сарадњи са овим музичарем. Неки од оних који су раније разматрали могућност да Тонија Цетинског ангажују за различите догађаје у Србији сада од те идеје одустају, сазнаје Курир.
Док једни сматрају да пјевач има пуно право да одлучи гдје ће наступати, други истичу да су начин на који је концерт отказан, као и образложење које је уследило, изазвали непотребне тензије у јавности. Посебно су разочарани они који су били спремни да му пруже прилику да наступи у Србији.
Власник познатог београдског објекта, наводно је планирао да ангажује Цетинског за летње отварање баште свог локала, а како је открио његов пријатељ за домаћи медиј, након скандала је одустао.
"Мој пријатељ је имао жељу да му Тони пјева на љето на отварању баште. Добио је контакт од његовог менаџмента и чак смо размишљали да ступимо у преговоре. Међутим, након свега што се десило с концертом у Новом Саду, одлучили смо да одустанемо од те идеје. Сматрамо да би сарадња у овом тренутку могла да изазове непотребне реакције и полемике", рекао је он за Курир.
Према његовим ријечима, план је био да се направи велики љетњи догађај који би привукао госте из различитих градова, а Цетински је био један од извођача о којима се озбиљно размишљало управо због популарности и великог броја хитова које публика у региону добро познаје.
"Можда би мој пријатељ и изашао јавно с тим, али му је непријатно да се доводи у контекст с музичарем који је навео крајње нетачан разлог отказивања концерта за један лијеп празник као што је Дан жена. Нико не жели додатне проблеме око догађаја који би требало да буде забаван и опуштен. Не поштује нас као народ", додао је саговорник.
