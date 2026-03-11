Logo
Large banner

Жељко Самарџић запјевао с уличним свирачем и одушевио пролазнике

Аутор:

АТВ

11.03.2026

10:44

Коментари:

0
Жељко Самарџић запјевао с уличним свирачем и одушевио пролазнике
Фото: Facebook

Пјевач Жељко Самарџић изненадио је пролазнике у Кнез Михаиловој улици у Београду када је током шетње спонтано запјевао с уличним свирачем Душаном Црнобрњом, а снимак њиховог заједничког наступа подијелио је Душан на својим друштвеним мрежама.

Душан је свирао гитару, док је Самарџић запјевао један од својих највећих хитова “9000 хиљада”.

На снимку се види како Самарџић пјева уз пратњу гитаристе, а њихов спонтани наступ брзо је привукао пажњу пролазника који су се почели заустављати како би послушали пјесму.

У неколико минута у окружењу Самарџића и уличног свирача створиле су се групице људи који су снимали овај неочекивани перформанс, а затим су овај двојац наградили и аплаузом.

“Какав дуо”, “Господски”, “Феноменално”, “Какав тим”, “Браво”, били су само неки од коментара испод видеа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Жељко Самарџић

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Сцена

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

4 ч

0
Селена Гомез и Бени Бланко

Сцена

Бени Бланко о хигијени: Миришем лијепо чак и када се не туширам

5 ч

0
Лука Дончић потврдио раскид са Анамаријом Голтес: "Борим се за старатељство над ћеркама"

Сцена

Лука Дончић потврдио раскид са Анамаријом Голтес: "Борим се за старатељство над ћеркама"

6 ч

0
Пјевачица Џејла Рамовић

Сцена

Џејла Рамовић коначно проговорила о Марији Шерифовић

14 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

08

СИПА упозорава на кружење лажних мејлова!

13

45

Истрага трагедије у Шушњарима: Син погођен с три хица, отац имао рану на глави

13

39

Жељка Цвијановић затражила хитно изјашњење Предсједништва о Резолуцији Бахреина

13

26

Милановић о безбједносној политици ЕУ: Европа је чопор кућних мачака

13

21

Клокић у посјети МСП Италије, предложено организовање привредне мисије Српске

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner