Жељко Самарџић запјевао с уличним свирачем и одушевио пролазнике

Аутор:АТВ
11.03.2026
10:44
Коментари:0
Пјевач Жељко Самарџић изненадио је пролазнике у Кнез Михаиловој улици у Београду када је током шетње спонтано запјевао с уличним свирачем Душаном Црнобрњом, а снимак њиховог заједничког наступа подијелио је Душан на својим друштвеним мрежама.
Душан је свирао гитару, док је Самарџић запјевао један од својих највећих хитова “9000 хиљада”.
На снимку се види како Самарџић пјева уз пратњу гитаристе, а њихов спонтани наступ брзо је привукао пажњу пролазника који су се почели заустављати како би послушали пјесму.
У неколико минута у окружењу Самарџића и уличног свирача створиле су се групице људи који су снимали овај неочекивани перформанс, а затим су овај двојац наградили и аплаузом.
“Какав дуо”, “Господски”, “Феноменално”, “Какав тим”, “Браво”, били су само неки од коментара испод видеа.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
4 ч0
Сцена
5 ч0
Сцена
6 ч0
Сцена
14 ч0
Најновије
Најчитаније
14
08
13
45
13
39
13
26
13
21
Тренутно на програму