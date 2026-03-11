Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

Извор:
Роналдова партнерка, Георгина Родригез, напустила је њихов дом у Ријаду са дјецом и отпутовала у Мадрид приватним авионом.
Вјерује се да је њен привремени одлазак из Саудијске Арабије повезан са растућим тензијама на Блиском истоку.
По доласку у Шпанију, Џорџина је одлучила да проведе неко вријеме далеко од гламура и јавних догађаја. Позната је по томе што често истиче своју вјеру , па је овог пута подијелила фотографије са дјецом из цркве. Послије мисе, укратко је рекла да је то била најљепша миса којој је икада присуствовала.
Џорџина и Кристијано Роналдо посљедњих неколико мјесеци живе у Саудијској Арабији, гдје фудбалер игра за Ал Наср. Изгледа да су тензије на Блиском истоку утицале и на њихове породичне планове, па је Џорџина привремено напустила Ријад.
