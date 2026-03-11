Logo
Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!

11.03.2026

09:48

Георгина Родригез приватним авионом напустила Ријад!
Фото: Tanjug

Роналдова партнерка, Георгина Родригез, напустила је њихов дом у Ријаду са дјецом и отпутовала у Мадрид приватним авионом.

Вјерује се да је њен привремени одлазак из Саудијске Арабије повезан са растућим тензијама на Блиском истоку.

Објавила је фотографије из цркве у Мадриду

По доласку у Шпанију, Џорџина је одлучила да проведе неко вријеме далеко од гламура и јавних догађаја. Позната је по томе што често истиче своју вјеру , па је овог пута подијелила фотографије са дјецом из цркве. Послије мисе, укратко је рекла да је то била најљепша миса којој је икада присуствовала.

Привремени повратак у Шпанију

Џорџина и Кристијано Роналдо посљедњих неколико мјесеци живе у Саудијској Арабији, гдје фудбалер игра за Ал Наср. Изгледа да су тензије на Блиском истоку утицале и на њихове породичне планове, па је Џорџина привремено напустила Ријад.

(индекс)

