Кристијан Голубовић физички напао Кристину Спалевић!

Телеграф

11.03.2026

11:22

Кристијан Голубовић ријалити учесник
Кристијан Голубовић удаљен је из стана на Вождовцу због пријетњи и насиља у породици, сазнаје Telegraf.rs!

Полиција у Београду у уторак је, 10. марта, Кристијану Голубовићу изрекла хитне мјере удаљења из стана и забране приласка и комуникације супрузи Спалевић Кристини, јер је у стану на Вождовцу, послије вербалне расправе с њом, почео да је вријеђа, упутивши јој пријетње, а затим ју је и физички напао и гурао је!

Истрагу води Друго Основно јавно тужилаштво у Београду.

Кристијан Голубовић се огласио за Телеграф након што је физички напао Кристину Спалевић!

