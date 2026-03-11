Кристијан Голубовић физички напао Кристину Спалевић!

Извор:
Кристијан Голубовић удаљен је из стана на Вождовцу због пријетњи и насиља у породици, сазнаје Telegraf.rs!
Полиција у Београду у уторак је, 10. марта, Кристијану Голубовићу изрекла хитне мјере удаљења из стана и забране приласка и комуникације супрузи Спалевић Кристини, јер је у стану на Вождовцу, послије вербалне расправе с њом, почео да је вријеђа, упутивши јој пријетње, а затим ју је и физички напао и гурао је!
Истрагу води Друго Основно јавно тужилаштво у Београду.
Кристијан Голубовић се огласио за Телеграф након што је физички напао Кристину Спалевић!
(Телеграф)
