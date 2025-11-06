Лукашенко отвара врата Бјелорусије: Украјинци могу доћи одмах

- Ми смо отворени. Молим вас, дођите, Украјинци. Са задовољством ћемо вас примити. Вашим породицама, вашој дјеци обезбиједићемо живот као што имају Бјелоруси када је ријеч о образовању и здравству - рекао је Лукашенко, преноси Белта.

Он је истакао да су за Бјелорусе Украјинци добродошли.

- То су веома вриједни људи, који нас разумију и говоре са нама истим језиком. Ипак, несрећа је стигла у дом нашег сусједа. Мислим да ћемо се изборити са тим проблемом - истакао је предсједник Бјелорусије.

Према подацима Државног граничног комитета Бјелорусије, од почетка 2025. године у ту земљу је ушло 97.805 грађана Украјине.

Од тога, преко украјинско-бјелоруске границе - 58, транзитом преко Пољске - 76.684, преко Литваније - 19.098, преко Летоније - 1.965.

Од 24. фебруара 2022. године у Бјелорусију је стигло више од 320.000 украјинских држављана.