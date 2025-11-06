Logo

Отац оставио кћерку (2) да умре у врелом ауту: На дан одласка у затвор пронађен мртав

06.11.2025

10:38

Отац оставио кћерку (2) да умре у врелом ауту: На дан одласка у затвор пронађен мртав
Фото: Pixabay

Отац из Аризоне, који је оставио своју 2-годишњу кћерку да умре у врелим колима, док је он гледао филмове за одрасле, умро је на дан када је требало да иде у затвор због убиства.

Кристофер Шолтес (38) је проглашен мртвим у сриједу, али није наведен узрок смрти.

Извори блиски породици рекли су за Дејли мејл да је Шолтес извршио самоубиство у свом дому у Финиксу у сриједу ујутру, али није познато како је то урадио.

Шолтес је оставио своју кћерку Паркер да спава на задњем сједишту аутомобила, који је био паркиран на прилазу породичне куће у Марани, у близини Тусона, у јулу 2024. године.

Далибор Демировић

Хроника

Тијело жене пронађено у замрзивачу: Ухапшен осумњичени за убиство из Печењеваца

Он је сједио испред и играо игрице, пио пиво и гледао порнографију дуже од три сата, док је Паркер била колима. Он је оставио упаљену климу, али се занио, и у једном тренутку се аутомобил угасио.

Потврђено је да је дјевојчица умрла од излагања врућини.

Шолтес се није појавио на рочишту на суду истог дана, уочи изруцања казне 21. новембра.

Постигао је договор са тужилаштвом прошлог мјесеца за признавање кривице за убиство другог степена и да буде осуђен на 20 до 30 година затвора без могућности помиловања.

Али му је дозвољено да остане на слободи уз кауцију до сриједе када ће бити притворен, и то вријеме је искористио да планира самоубиство.

Шолтес се преселио из куће у којој је Паркер умрла у једно од предграђа Финикса, сат времена даље.

Његова супруга, анестезиолог Ерика Шолтес (37), била је на послу у болници када је њена кћерка остављена у врелим колима. Паркер су након тога одвели у исту болницу гдје ради њена мајка.

Hapšenje, lisice

Хроника

Двојац ухапшен због свирепог убиства у Београду

Она је бранила свог супруга на суду, рекавши да је смрт њене кћерке грешка.

Поред тога што су му пријетиле деценије затворске казне, Шолтеса и његову супругу Ерику је тужила њихова најстарија кћерка, која сада има 17 година, за емоционални стрес, напад, превару.

Поруке које су родитељи размјењивали откриле су да је отац често остављао дјецу у колима на дуже вријеме.

Док су Паркер возили у болницу, Ерика је послала мужу поруку, написавши да му је "рекла да престане да оставља дјецу у колима".

"Колико пута сам ти то рекла?", написала је Ерика тада.

Hitna pomoć

Регион

Дијете умрло у болници од опекотина

Касније му је написала да су је изгубили, и да је била савршена.

"Душо, жао ми је, како сам то могао да урадим! Убио сам нашу бебу, ово није могуће", одговорио јој је тад супруг.

Њихово друго двоје дјеце, која су тада имала девет и пет година, рекло је полицији да их је отац редовно остављао саме у колима.

(Телеграф.рс)

Коментари (0)
