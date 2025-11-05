Logo

Двојац ухапшен због свирепог убиства у Београду

Извор:

Блиц

05.11.2025

21:55

Коментари:

0
Двојац ухапшен због свирепог убиства у Београду
Фото: Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су С.Р. (40) и В.С. (46), због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело тешко убиство, док се за још једном особом трага.

Они се сумњиче да су у Француској улици, у једној напуштеној згради, задали више удараца тридесетосмогодишњем мушкарцу који је од задобијених повреда преминуо.

судница

Свијет

ТВ водитељка оптужена за убиство своје мајку

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду, пише Блиц.

Подијели:

Тагови:

ubistvo

Београд

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ТВ водитељка оптужена за убиство своје мајку

Свијет

ТВ водитељка оптужена за убиство своје мајку

2 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Сутра у Црној Гори Дан жалости због трагедије у Тузли

2 ч

0
Људи са овим обољењима никада не би требали јести банане

Здравље

Људи са овим обољењима никада не би требали јести банане

2 ч

0
Трамп неће присуствовати самиту Г20 у Јужноафричкој Републици

Свијет

Трамп неће присуствовати самиту Г20 у Јужноафричкој Републици

2 ч

0

Више из рубрике

Муж тукао супругу, вукао је по стану: Жена једва успјела да дозове помоћ

Хроника

Муж тукао супругу, вукао је по стану: Жена једва успјела да дозове помоћ

4 ч

0
Епилог страшне трагедије у Тузли

Хроника

Епилог страшне трагедије у Тузли

4 ч

0
Мушкарац пријавио да је избоден и опљачкан на путу, па завршио иза решетака

Хроника

Мушкарац пријавио да је избоден и опљачкан на путу, па завршио иза решетака

6 ч

0
Далибор Демировић

Хроника

Стравични детаљи обдукције: Партнерку претукао, удавио, па тијело сакрио у замрзивач

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Држављанин БиХ осуђен због инцидента у којем је Аустријанац изгубио живот

22

53

АТВ сазнаје: Жарко Новаковић нови директор РиТЕ Угљевик

22

30

ФИФА казнила Фудбалски савез Србије са 87.500 франака

22

29

АТВ сазнаје: Смијењен Цвијетиновић са мјеста директора РиТЕ Угљевик

22

15

Тешка несрећа у Хрватској: Један младић погинуо, двојица повријеђена

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner