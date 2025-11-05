Двојац ухапшен због свирепог убиства у Београду

Извор:
Блиц
05.11.2025
21:55
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду, у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, ухапсили су С.Р. (40) и В.С. (46), због постојања основа сумње да су извршили кривично дјело тешко убиство, док се за још једном особом трага.
Они се сумњиче да су у Француској улици, у једној напуштеној згради, задали више удараца тридесетосмогодишњем мушкарцу који је од задобијених повреда преминуо.
Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Вишем јавном тужилаштву у Београду, пише Блиц.
