Дјечак пронађен мртав у фрижидеру пуном леда, ухапшени мајка, отац и бака

Извор:
Телеграф
03.11.2025
23:08
Коментари:0
Осмогодишњи дјечак пронађен је мртав у фрижидеру пуном леда након што су га мајка, отац и бака мучили и злостављали дужи временски период.
Мајка и отац из Калифорније оптужени су за убиство и мучење свог осмогодишњег сина уз помоћ дјечакове баке, а троје осумњичених наводно су потом тијело дјечака "ставили у фрижидер пун леда".
"Ужасно злостављање које је Исаија претрпио постаје још страшније када се зна да су, како се тврди, починиоци били људи који је требало да га воле и штите", рекао је главни државни тужилац округа Лос Анђелес, Нејтан Ј. Хокман у саопштењу у петак објављујући хапшења Дестини Харисон (25), Данијела Монзона (25) и Ане Каркамо Зарсено (45).
Сво троје суочавају се са оптужбама за убиство, мучење и злостављање дјетета које је довело до смрти; Монзон и Зарсено, која је дјечакова бака по оцу, такође се терете као саучесници након извршења кривичног дјела.
Група је оптужена да је свјесно наносила штету дјетету, идентификованом као Исаија Х., што је довело до његове смрти.
Још троје дјеце - узраста 16, 13 година и 9 мјесеци - такође је пронађено у стану у Линвуду гдје је Исаија убијен, и стављена су под заштиту Одјељења за дјецу и породичне услуге округа Лос Анђелес, преноси локални ЦВ канал КТЛА.
Комшије су рекле медијима да су често виђали Харисон док је шетала пса и сакупљала дјецу са школског аутобуса, напомињући да је дјеловала смирено и "као нормална особа", према једној станарки.
Комшија Кристијан Торрес рекао је локалној НБЦ станици КНБЦ да је дјецу виђао "како излазе напоље и играју се", док их је мајка надгледала.
"Увијек је била напољу са псом", рекао је Торес.
"Смјешкала би се, рекла 'здраво'. Ништа необично", додао је.
Према оптужницама, Исаија је наводно злостављан "дужи временски период" прије него што је на крају "подлегао повредама" 24. октобра.
"Његово тело је пронађено неколико дана касније у фрижидеру пуном леда", саопштило је Одјељење државног тужиоца.
Узрок смрти још није објављен.
Кауција за Харисон, Монзона и Зарсено одређена је на по 2 милиона долара за сваког од њих. Сви се суочавају са казном од 32 године до доживотне затворске казне, уколико буду осуђени.
"Ово је незамислива и ужасна трагедија", навела је чланица Савјета округа Лос Анђелес, Џенис Хан, у саопштењу.
"Срце ми пуца због свега што су друга дјеца у овом дому морала да преживе, и кључно је да наше Одјељење за дјецу и породичне услуге учини све што је могуће како би их подржало и заштитило у оквиру заштитног смјештаја", додала је, преноси "Телеграф".
Тренутно на програму