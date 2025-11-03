Изнајмио стан, па сада тражи помоћ на мрежама

Извор:
Блиц
03.11.2025
21:54
Коментари:0
Многи људи из региона, који су отишли у иностранство у потрази за бољим животом, тек тамо схвате да су проблеми са газдама станова – универзални.
Иако су очекивали да ће у уређенијим земљама све функционисати без трзавица, понекад се испостави да су “станодавац-станар односи” и тамо компликовани.
Управо то је на својој кожи осјетио један Балканац који тренутно живи са својом женом у Њемачкој. Своју исповијест о “газдарици ђаволици” подијелио је на Фејсбук страници “Балканци у Њемачкој”, гдје је отворено описао кроз шта пролази са газдарицом код које изнајмљује стан.
“Као да смо потписали уговор с ђаволицом” Изнајмили смо стан код једне баке, 72 године, живи спрат изнад нас. Кад смо се уселили, мислили смо да је мила и фина – доносила колаче, причала о цвијећу. Али, људи моји, послије мјесец дана – као да смо потписали уговор с ђаволицом.
Сцена
Александра Пријовић повриједила велику обожаватељку: Крај
Зове нас у девет ујутру да каже: ‘Чула сам да сте ходали касно синоћ.’ Једном сам сушио веш на тераси, а она каже: ‘То се не смије, кваси фасаду.’ Кад дођу гости, одмах пита: ‘Колико их има и кад иду?’
Чак је једном питала моју жену да ли може да уђе да види ‘како чувамо стан’. Тад сам полудио, али опет – не смијем превише да реагујем, јер још нисмо нашли други стан, а знате како је тешко изнајмити нешто без сталног уговора о раду – написао је он па додао:
“Сад ме мучи – да ли да све трпимо док не нађемо друго мјесто или да се супротставим па ризикујем да нас избаци?”.
Испод његове објаве низали су се различити коментари, највише оних који су признали да понашање газдарице није нормално. Многи који живе у Њемачкој открили су да никад нису имали сличан проблем и да их нико од Нијемаца никада није провјеравао, преноси Блиц.
"Ми смо седам година код истог газде, Нијемца. Живе у кући до нас. Нико нас не испитује ни ко нам долази, гости нам могу остати и по читав мјесец, и никаквих проблема нема. Имам троје малих унучића који луде и вриште као и сва дјеца. Недавно се изнад нас доселио нови станар и када сам газдарици рекла да смо можда превише гласни, она ми је одговорила: ‘Шта вас брига, и онако не чује добро. И ја имам унучиће", написала је једна корисница, док је један Балканац додао:
“Бјежи од ње што прије, само ће ти правити проблеме. Бар знам за сличан случај гдје је човјек, ни крив ни дужан, добио казну од 10.000 евра. Закон није исти за тебе и за њу“.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
23
08
23
02
22
58
22
56
22
48
Тренутно на програму