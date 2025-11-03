Logo

Силоватељ умјесто иза решетака завршио на рехабилитацију

Силоватељ умјесто иза решетака завршио на рехабилитацију
Фото: Pixabay

Џеси Батлер (18) из Оклахоме осуђен је за силовање двије 16-годишње дјевојке, али је, умјесто затвора, добио казну од годину дана рехабилитације и рада за добротворног рада.

Иако му је претио затвор од 78 година, суд га је прогласио малољетним преступником након нагодбе са тужилаштвом.

Током напада, Батлер је једну жртву оставио без свијести, а другу давио. Полиција је пронашла снимке напада на његовом телефону, а жртве су имале озбиљне повреде. Првобитно је против Батлера подигнута оптужница за силовање, покушај убиства и напад, али је његова казна ублажена.

Занимљивости

Ова 4 знака зарадиће брдо пара у новембру

Ова одлука суда изазвала је жестоке реакције, посебно међу мајкама жртава, које су казну назвале срамотном и опасном за будуће жртве. Организације које се баве заштитом жртава сексуалног насиља најавиле су да ће се борити за измене закона како би спријечиле да малољетни преступници избјегавају тежу казну за озбиљне преступе, пише Дневник.хр.

