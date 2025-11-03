Француска разматра поновно отварање затвора Клерво

Извор:
Танјуг
03.11.2025
20:11
Коментари:0
Француски министар правде Жералд Дарманен најавио је данас да ће ускоро предложити састанак са локалним властима департмана Об како би разговарали о могућности поновног отварања познатог затвора Клерво (Цлаирвауx), који је затворен 2023. године.
Дарманен је посjетио објекат, некадашњу опатију из 12. века коју је Наполеон Први претворио у затвор, и том приликом поручио да ће у Паризу ускоро организовати састанак с локалним званичницима како би "заједно размотрили потенцијални пројекат" за поновну употребу тог простора, пренео је француски "Фигаро".
"Ако до договора дође, вратио бих се врло брзо, можда већ почетком наредне године, да видимо шта може да се уради", рекао је Дарманен након обиласка.
Затварање Клервоа првобитно је најављено 2016. године, током мандата тадашњег министра правде, социјалисте Жан-Жака Урвоаса.
Директор регионалне управе затворских служби проценио је да би за потпуну обнову историјског комплекса било потребно "десетине милиона евра", што би, према Дарманеновим речима, одговарало трошку изградње новог затвора високог обезбеђења.
На дан 1. октобра француски затворски систем имао је 84.862 затвореника, уз расположивих 62.501 места, што значи да је попуњеност капацитета износила 135,8 одсто.
