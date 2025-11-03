Logo

Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

03.11.2025

20:06

Српски фудбал завијен је у црно – тренер Радничког из Крагујевца, Младен Жижовић, преминуо је током меча Суперлиге Србије који је његов тим играо против Младости у Лучанима.

Жижовићу је позлило поред клупе у 22. минуту првог полувремена, након чега су љекарске екипе одмах реаговале и хитна служба је указала помоћ тренеру гостију и одвезла га у болницу колима хитне помоћи. Нажалост, упркос свим напорима, Жижовић је преминуо.

Младен Жижовић

Фудбал

Потпуни шок: Преминуо Младен Жижовић

Потом, меч је прекинут.

Ко је био Младен Жижовић?

Младен Жижовић рођен је 27. децембра 1980. године у Рогатици, у тадашњој СФРЈ. Био је бивши фудбалер и тренер из Републике Српске, а играо је на позицији офанзивног везног, подсјећа "Телеграф".

Током играчке каријере наступао је за више клубова, међу којима су Радник Бијељина, Рудар Угљевик, Зрињски Мостар, Тирана, Борац Бањалука и Младост Рогатица.

За репрезентацију Босне и Херцеговине одиграо је четири утакмице 2008. године.

Тренерску каријеру започео је у Раднику из Бијељине (2017–2019), а касније је водио Зрињски Мостар (2019–2020), Слободу Тузла (2021–2022) и Борац из Бањалуке.

Веш машина

Савјети

Јефтино средство које сви имамо у кући брише сваку флеку са одјеће

Од љета 2024. године преузео је Раднички из Крагујевца, где је оставио снажан утисак својим знањем и професионализмом.

Жижовић је ове сезоне у јулу напустио клупу Борца послије неочекиваног и шокантног испадања од Санта Коломе у првом колу квалификација за Лигу конференције.

Прошле године Жижовић је са Борцем исписао историју пласиравши се у осмину финала Лиге конференција избацујући европске великане попут ЛАСК-а и Олимпије.

Младен Жижовић

ФК Борац

radnički

In memoriam

