Ко је био преминули Младен Жижовић - легенда Борца

Српски фудбал завијен је у црно – тренер Радничког из Крагујевца, Младен Жижовић, преминуо је током меча Суперлиге Србије који је његов тим играо против Младости у Лучанима.
Жижовићу је позлило поред клупе у 22. минуту првог полувремена, након чега су љекарске екипе одмах реаговале и хитна служба је указала помоћ тренеру гостију и одвезла га у болницу колима хитне помоћи. Нажалост, упркос свим напорима, Жижовић је преминуо.
Потом, меч је прекинут.
Младен Жижовић рођен је 27. децембра 1980. године у Рогатици, у тадашњој СФРЈ. Био је бивши фудбалер и тренер из Републике Српске, а играо је на позицији офанзивног везног, подсјећа "Телеграф".
Током играчке каријере наступао је за више клубова, међу којима су Радник Бијељина, Рудар Угљевик, Зрињски Мостар, Тирана, Борац Бањалука и Младост Рогатица.
За репрезентацију Босне и Херцеговине одиграо је четири утакмице 2008. године.
Тренерску каријеру започео је у Раднику из Бијељине (2017–2019), а касније је водио Зрињски Мостар (2019–2020), Слободу Тузла (2021–2022) и Борац из Бањалуке.
Од љета 2024. године преузео је Раднички из Крагујевца, где је оставио снажан утисак својим знањем и професионализмом.
Жижовић је ове сезоне у јулу напустио клупу Борца послије неочекиваног и шокантног испадања од Санта Коломе у првом колу квалификација за Лигу конференције.
Прошле године Жижовић је са Борцем исписао историју пласиравши се у осмину финала Лиге конференција избацујући европске великане попут ЛАСК-а и Олимпије.
