Штрајк радника вртића "Чика Јова Змај" у Бијељини

Извор:

АТВ

03.11.2025

19:35

Штрајк радника вртића "Чика Јова Змај" у Бијељини
Фото: АТВ

У 11:30 родитељи 900 малишана изашли са радног мјеста по своју дјецу. Неки имају, неки и не, гдје да их оставе да наставе даље са послом. Неки ће на слободне дане или боловање, јер немају други начин.

"Ово једноставно у проблему смо великом због ових дешавања, ми би вољели да се то ријеши на неки нормалан, миран начин. Ми с дјецом немамо куд због послова. Морали смо да изађемо да би чували дјецу. Овако сад проблем је и нама и запосленима", истакао је отац троје дјеце Ђорђе Келовић.

"Испада да они треба да раде бесплатно чувајући дјецу. Такође поред плата и надокнада које дугују, велика су дуговања и према добављачима преко 400 000 КМ, за млијеко, месо и храну и да сваки трећи дан долазе опомене да ће се престати са испорукама. Тако да поред тога што очигледно нема ко да чува нашу дјецу иако ми све своје обавезе измирујемо, тако да дјеца иако иду неће имати шта да једу", рекао је предсједник Савјета родитеља у ЈУ дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина Дражен Николић.

Васпитачи нису имали друго рјешење. Борба је ово која улази ускоро у другу годину. Захваљују се родитељима на разумијевању, надајући се да ће онај ко треба, разумијевања имати за то да од јула још датирају кашњења по разним основама.

"До 11:30 часова родитељи су у обавези да преузму своју дјецу. Захтјеви радника су да нам се исплате сва заостала дуговања за мјесец јул, август и септембар, све док се то не деси, вртић ће бити у овом штрајку", истиче предсједник синдикалне организације радника ЈУ дјечији вртић "Чика Јова Змај" Бијељина Адриана Мирић.

"Нажалост до сада нисмо имали саговорника са друге стране да договоримо на који начин можемо ријешити. Ја још једном апелујем на родитеље и захваљујем им се на разумијевању и подршци коју пружају радницима вртића, а представницима Градске управе да траже рјешења да се овај штрајк што прије прекине", изјавио је директор ЈУ дјечији вртић "Чика Јова Змај" у Бјељини Славиша Вујановић.

Минимум радног процеса пружен је данас у Дјечијем вртићу „Чика Јова Змај“. Тако ће бити док се не исплате сва заостала дуговања према радницима, која су нагомилана још од јула мјесеца, јасни су у вртићу.

Таг:

Čika Jova Zmaj

