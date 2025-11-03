Logo

Пауновић објавио први списак репрезентације: Ко је на њему?

03.11.2025

17:44

Нови селектор Србије Вељко Пауновић објавио је свој први списак репрезентације, за посљедња два меча квалификација за Свјетско првенство 2026. године.

Србија прво гостује Енглеској 13. новембра на лондонском Вемблију, а потом дочекује Летонију 16. на лесковачкој "Дубочици".

"Орлови" су у незавидној ситуацији пред посљедња два меча јер има бод мање од другопласиране Албаније, на позицији која води у бараж, пише Б92.

Голмани: Предраг Рајковић, Ђорђе Петровић, Вељко Илић;

Одбрамбени играчи: Страхиња Павловић, Никола Миленковић, Милош Вељковић, Вељко Милосављевић, Огњен Мимовић, Страхиња Ераковић, Михаило Ристић, Алекса Терзић;

Везни играчи: Саша Лукић, Иван Илић, Марко Грујић, Немања Гудељ, Александар Станковић, Вања Драгојевић, Андрија Живковић, Лазар Ранђеловић, Филип Костић, Лука Илић, Лазар Самарџић;

Нападачи: Душан Влаховић, Лука Јовић, Петар Ратков, Александар Катаи, Немања Радоњић.

