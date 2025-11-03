Пауновић објавио први списак репрезентације: Ко је на њему?

Извор:
Б92
03.11.2025
17:44
Коментари:0
Нови селектор Србије Вељко Пауновић објавио је свој први списак репрезентације, за посљедња два меча квалификација за Свјетско првенство 2026. године.
Србија прво гостује Енглеској 13. новембра на лондонском Вемблију, а потом дочекује Летонију 16. на лесковачкој "Дубочици".
Друштво
Метеоролози објавили прогнозу до петка: Ево какво нас вријеме очекује
"Орлови" су у незавидној ситуацији пред посљедња два меча јер има бод мање од другопласиране Албаније, на позицији која води у бараж, пише Б92.
Голмани: Предраг Рајковић, Ђорђе Петровић, Вељко Илић;
Одбрамбени играчи: Страхиња Павловић, Никола Миленковић, Милош Вељковић, Вељко Милосављевић, Огњен Мимовић, Страхиња Ераковић, Михаило Ристић, Алекса Терзић;
Везни играчи: Саша Лукић, Иван Илић, Марко Грујић, Немања Гудељ, Александар Станковић, Вања Драгојевић, Андрија Живковић, Лазар Ранђеловић, Филип Костић, Лука Илић, Лазар Самарџић;
Нападачи: Душан Влаховић, Лука Јовић, Петар Ратков, Александар Катаи, Немања Радоњић.
Најновије
Најчитаније
20
14
20
12
20
11
20
06
20
06
Тренутно на програму