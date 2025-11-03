Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак ласером заслијепио пилота

Извор:
03.11.2025
Пољска полиција истражује инцидент у којем је деветогодишњи дјечак ласером заслијепио пилота тренажног авиона током ноћног лета изнад аеродрома Нови Тарг.
Пилот је одмах пријавио догађај, наводећи да је снажни зелени зрак могао да изазове привремено слијепило и губитак контроле над летјелицом.
Полиција је брзо лоцирала извор свјетлости и пронашла дијете, а ласер је заплијењен. Случај је прослијеђен Породичном и омладинском суду.
Иако нико није повријеђен, власти упозоравају да оваква „игра“ може да доведе до авионске катастрофе. Родитељима је упућен апел да упозоре дјецу да ласери нису играчке.
Према пољском закону, усмјеравање ласера ка авиону представља кривично дјело за које пријети казна затвора до осам година ако се докаже да је угрожена безбједност лета, пише Информер.
