Филмска превара у Њемачкој: Семир дигао кредит за фирму, па паре потрошио на луксузну свадбу

Извор:
Агенције
03.11.2025
21:37
Коментари:0
Семир К. (34), родом из Србије, завршио је на суду у Њемачкој због сумње да је преварио банку тако што је подигао кеш кредит наводно за потребе своје фирме, а новац је заправо потрошио на своју раскошну свадбу.
Како преноси Билд, Семир К. се терети за кривично дјело превара, а овај држављанин Србије се у притвору налази од априла мјесеца. Суђење ухапшеном Србину почело је у петак пред 28. Великим кривичним већем Регионалног суда у Франкфурту (Хесен).
Како се наводи у оптужници, окривљени је 11. јануара 2021. године, као генерални директор компаније са сједиштем у Манхајму, поднио захтјев у Њемачкој развојној банци за брзи кредит од 450.000 евра.
Банка је истог дана одобрила, а девет дана касније му је исплаћено 450.000 евра. Окривљени је као намјену кредита навео “опште инвестиције”, што се односило на потребе фирме.
"Оптужени је од почетка намјеравао да новац користи за своје потребе", рекао је у усуду јавни тужилац Константин Кохсек, што је бивши предузетник порицао у судници.
Свијет
Коверте на свадбама постају прошлост? Гости уплаћују новац дигиталним путем
Семир К. је у петак на суду тврдио да је заиста уложио новац у своју компанију. Рекао је да је купио “фолксваген” комби за 14.200 евра, који је намјеравао да користи за превоз запослених до градилишта. Судија је желио да зна која су то градилишта и које је уговоре имала у том периоду. Семир К. се ничега од овога није могао сјетити. Затим је признао да је присвојио између 40.000 и 45.000 евра.
Држављанин Србије се оженио својом супругом Сенијом 8. јануара 2024. године. Била је то раскошна прослава са плесом и размјеном поклона. Касније се на интернету појавио шесточасовни снимак вјенчања. Према писању Билда, истражитељи су такође прегледали вишесатни снимак луксузног вјенчања, преноси Блиц.
Семир К. је на суду, преко свог адвоката, изјавио да вјенчање није платио новцем од кредита.
Шта се десило са проневјереном сумом остало је нејасно чак и послије рочишта одржаног у петак. Према писању Билда, истражитељи претпостављају да Семир К. још увијек има новац од кредита.
Фудбал
1 ч0
Свијет
1 ч0
Друштво
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
23
08
23
02
22
58
22
56
22
48
Тренутно на програму