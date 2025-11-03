Logo

Хорор на одмору: Директора школе и његовог сина на смрт избо рој

Телеграф

03.11.2025

20:54

Фото: Pixabay

Директор једне америчке приватне школе и његов син тинејџер (15) подлегли су повредама, након што су су их агресивни азијски стршљенови изболи више стотина пута док су се забављали возећи зиплајн на одмору у Лаосу.

Даниел Оуен (47) и његов син Купер (15) преминули су 15. октобра након што их је преплавила хорда, највероватније азијских дивовских стршљена, током вожње зиплајном у еколошком авантуристичком одмаралишту, пренио је Дејли Мејл.

Стршљени су напали туристе и њиховог водича док су покушавали да се спусте са дрвета, рекао је извор близак америчким дипломатама. Отац и син су, према извјештајима, били при свјести када су стигли у болницу и нису показивали симптоме анафилактичког шока, али су, нажалост, преминули неколико сати касније.

"Цијела њихова тијела била су прекривена црвеним тачкама. Било је веома, веома болно. Много убода, више од стотину, по цијелом тијелу", рекао је Пханомсај Пхакан, љекар у клиници Пхакан Ароцавет, где су отац и син хитно превезени.

"Већ сам мислио да је ситуација веома опасна јер никада раније нисам видео нешто овако озбиљно", додао је он.

Пар је уживао у једнодневном излету у шуми у еколошком одмаралишту близу града Луанг Прабанга. Оуен је, поријеклом из Ајдаха, живео у иностранству готово двије деценије и пре смрти је живио у Вијетнаму са сином и супругом Џесиком.

Радио је као директор филијале Хаифонг у ланцу приватних школа "Quality Schools International (QSI)", који пружа образовање деци дипломата широм свијета.

У саопштењу на друштвеним мрежама, "QSI" је навео: "Дубоко смо погођени изненадном смрћу Дана Оуена, директора и његовог сина Купера, због трагичне несреће".

"Ден је посветио 18 година "QSI", служећи у пет различитих школа и дотичући безброј живота својом топлином, лидерством и непоколебљивом посвећеношћу образовању. Био је дубоко вољен у нашој заједници и дубоко ће нам недостајати. Наше искрено саучешће породици Овен и свима који су их познавали и волели", наводи се у саопштењу.

Отац и син су уживали у пењању и скијању заједно, показује Овенова фотографија на друштвеним мрежама, и користили су свој одмор да истраже џунглу.

Вожња зиплајном попут оне на којем је пар био укључују коришћење појаса и кретање између платформи високо у крошњама дрвећа.

Азијски стршљен, дугачак и до пет центиметара, способан је за болан убод који може бити фаталан за људе са алергијама.

Одговорни су за десетине смртних случајева сваке године, а неки истраживачи их називају "стршљеновима убица" због њихових смртоносних способности, пише Телеграф.

