Камионџија стао да помогне младићима, па опљачкан

Телеграф

03.11.2025

20:47

Камионџија стао да помогне младићима, па опљачкан
Фото: Lê Minh/Pexels

На аутопуту Ниш–Београд, у близини наплатне рампе у Врчину, данас је дошло до пљачке у којој је жртва био страни држављанин.

Како сазнајемо, Турчин који је возио камион ка Београду, примјетио је двојицу младића поред такси возила код једног одмаралишта и зауставио се да им пружи помоћ.

Наводно, возило је било у квару, потом су отворили хаубу.

policija rs

Хроника

У несрећи повријеђена жена из Шипова, упућена у УКЦ

Један од мушкараца је тада извадио бибер спреј и испрскао га, а онда су му украли торбицу са документима и новцем, након чега су побјегли.

Полиција је одмах по пријави држављанина Турске покренула потрагу за починиоцима, који се описују као млађи мушкарци, пише Телеграф.

