Камионџија стао да помогне младићима, па опљачкан

Извор:
Телеграф
03.11.2025
20:47
Коментари:0
На аутопуту Ниш–Београд, у близини наплатне рампе у Врчину, данас је дошло до пљачке у којој је жртва био страни држављанин.
Како сазнајемо, Турчин који је возио камион ка Београду, примјетио је двојицу младића поред такси возила код једног одмаралишта и зауставио се да им пружи помоћ.
Наводно, возило је било у квару, потом су отворили хаубу.
Хроника
У несрећи повријеђена жена из Шипова, упућена у УКЦ
Један од мушкараца је тада извадио бибер спреј и испрскао га, а онда су му украли торбицу са документима и новцем, након чега су побјегли.
Полиција је одмах по пријави држављанина Турске покренула потрагу за починиоцима, који се описују као млађи мушкарци, пише Телеграф.
