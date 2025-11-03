Logo

Коверте на свадбама постају прошлост? Гости уплаћују новац дигиталним путем

03.11.2025

21:34

Коверте на свадбама постају прошлост? Гости уплаћују новац дигиталним путем
Фото: Pexels

Једно вјенчање у индијској Керали постало је вирално због иновативног приступа традиционалном даривању.

Младин отац је на својој кошуљи носио QR код, омогућујући гостима да поклоне уплате дигиталним путем, што је изазвало бројне реакције на друштвеним мрежама.

Умјесто традиционалног даривања готовине у ковертама, гости су једноставно скенирали код својим паметним телефонима и одмах уплаћивали новчане поклоне.

Овај потез многи су описали као симбол растуће културе дигиталног плаћања у Индији.

Многи су га сматрали паметним и еколошки прихватљивим, док су други сматрали да изгледа неспретно или неприкладно.

Без обзира на подијељена мишљења, снимак је прикупио милионе прегледа.

