Потресно! Објављен снимак тренутка када се Жижовић срушио

03.11.2025

21:09

Младен Жижовић
Фото: АТВ

Младен Жижовић шеф струке фудбалера Радничког 1923 из Крагујевца, преминуо је у 44. години након што му је позлило током меча са екипом Младости у Лучанима.

Жижовић се средином првог полувремена срушио покрај терена.

Хитна помоћ је одмах стигла и одвезла Жижовића у болницу, али нажалост 20-так минута касније стигла је вест да је млади тренер преминуо.

