Огласила се Суперлига послије смрти Жижовића

03.11.2025

20:33

Фото: Printscreen/X/Mozzart Bet Super liga Srbije

Фудбалска Суперлига Србије огласила се након смрти Младена Жижовића, тренера Радничког из Крагујевца.

Жижовићу (44) позлило је током вечерашње утакмице против Младости у Лучанима, а мало касније је објављено да је преминуо у болници.

"Са великом тугом обавјештавамо вас да нас је напустио Младен Жижовић (44), тренер Радничког 1923, коме је позлило током утакмице у Лучанима између Младости и Радничког у 22. минуту. Изјављујемо саучешће породици и пријатељима Младена Жижовића. Почивај у миру Младене", написали су из Суперлиге Србије, пише Б92.

Жижовић се срушио поред терена средином првог полувремена, када је утакмица моментално прекинута.

Играчи су панично дозивали помоћ, а кола хитне помоћи су убрзо стигла.

Ставили су га на носила и одвезли у болницу, док су гледаоци аплаудирали у знак подршке 44-годишњем стручњаку.

Младен Жижовић

