Огласила се Суперлига послије смрти Жижовића

Извор:
Б92
03.11.2025
20:33
Коментари:0
Фудбалска Суперлига Србије огласила се након смрти Младена Жижовића, тренера Радничког из Крагујевца.
Жижовићу (44) позлило је током вечерашње утакмице против Младости у Лучанима, а мало касније је објављено да је преминуо у болници.
"Са великом тугом обавјештавамо вас да нас је напустио Младен Жижовић (44), тренер Радничког 1923, коме је позлило током утакмице у Лучанима између Младости и Радничког у 22. минуту. Изјављујемо саучешће породици и пријатељима Младена Жижовића. Почивај у миру Младене", написали су из Суперлиге Србије, пише Б92.
Хроника
Лажне врачаре наводно скидале чини, па од клијената узимали паре и злато
Жижовић се срушио поред терена средином првог полувремена, када је утакмица моментално прекинута.
Играчи су панично дозивали помоћ, а кола хитне помоћи су убрзо стигла.
Ставили су га на носила и одвезли у болницу, док су гледаоци аплаудирали у знак подршке 44-годишњем стручњаку.
Sa velikom tugom obaveštavamo vas da nas je napustio Mladen Žižović (44), trener Radničkog 1923, kome je pozlilo tokom utakmice u Lučanima između Mladosti i Radničkog u 22. minutu. Izjavljujemo saučešće porodici i prijateljima Mladena Žižovića. Počivaj u miru Mladene. pic.twitter.com/unq1dkhSXA— Mozzart Bet Super liga Srbije (@SuperLigaSrbija) November 3, 2025
Хроника
2 ч0
Фудбал
2 ч2
Бања Лука
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
23
02
22
58
22
56
22
48
22
42
Тренутно на програму