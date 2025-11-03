Logo

Више бањалучких улица сутра без струје

АТВ

03.11.2025

20:26

Више бањалучких улица сутра без струје
Без струје сутра ће у Бањалуци бити више дијелова улица, те дио једног насеља.

Тако ће од девет до 11 часова без струје бити дијелови улица Карађорђева бр. 193 и Ужичка.

"Од 11.30 до 13.30 часова без електричне енергије ће бити дијелови улица др Јована Рашковића и Косте Мајкића, а од девет до 11 часова дијелови улица Душана и Владе Копање, Јове Кременовића, Косовска бр. 33 и Српских рудара, те дио насеља Павловац", истакли су из "Електропривреде".

Како су саопштили, од 11.30 до 13.30 часова струје неће имати дијелови улица Боланог Дојчина бр. 18 и 20, Трла и Жарка Згоњанина.

"Од девет до 14 часова без струје ће бити дијелови улица Краља Александра И Карађорђевића, Банијска, Трла и Жарка Згоњанина", истичу они.

