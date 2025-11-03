Logo

Бањалука: Расписан конкурс за студентске стипендије, ево до када су пријаве

03.11.2025

10:25

Бањалука: Расписан конкурс за студентске стипендије, ево до када су пријаве
Фото: АТВ

Град Бањалука расписао је данас конкурс за додјелу стипендија студентима првог циклуса за академску 2025/26. годину.

Студенти до 3. децембра могу да конкуришу за једну од три врсте стипендија, и то стипендије за успјех у школи, односно на студију, према социјалном статусу и за дефицитарна занимања, наведено је из Градске управе.

Када је ријеч о дефицитарним занимања за академску 2025/26. годину то су - математика и информатика /дипломирани професор математике и информатике/, физика /дипломирани професор физике/ и биологија /професор биологије/.

Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, потребно је доставити путем пријемне канцеларије Градске управе.

Обрасци за подношење захтјева за стипендију, заинтересовани могу преузети испред пријемне канцеларије /број 16/, а налазе се и на интернет страници града.

