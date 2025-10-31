Бањалука: Ништа од нижих рачуна, Водовод тражи поскупљење воде

Аутор:Инес Ђанковић
31.10.2025
19:22
Коментари:0
Бањалучани који су очекивали ниже рачуне за воду, гадно су се преварили. Након одлуке Уставног суда Републике Српске о неуставности наплате дистрибутивног трошка очекивало се да рачун за воду буде умањен мјесечно за 1,20 плус ПДВ. Међутим, коло се окренуло.
Водовод ће поштовати одлуку суда и неће наплаћивати надокнаду, али ће тражити поскупљење воде. За АТВ кажу да средства која губе морају да надокнаде од продаје воде, односно од потрошача. Поскупљење су и раније тражили али им није одобрено. Колико ће сада тражити, још не знају.
"Наше повећање је требало да иде са 0,94 на 1.20 КМ. И мјерно мјесто је требало да иде са 1,20 на 5. Међутим одлука Уставног суда је усложила ситуацију гдје ћемо ми морати да размислимо И да израчунамо колико би то минимално требало да иде корекција цијене воде", рекао је Радован Мајкић, директор Водовода ад Бањалука.
Из Водовода тврде да још нису добили одлуку Уставног суда, али да за њу знају. У сандучиће су ових дана стигли рачуни за воду за 7., 8., и 9. мјесец на којима је неуставна надокнада обрачуната. Одлука Уставног суда донесена је 22. октобра, па се очекује да на наредним рачунима нема те ставке.
"Од момента сада када је донесена одлука Уставног суда ниједан грађанин не би требао да плати од тог момента када је она на снази па убудуће, док год се не донесе нова одлука", рекао је Стојан Вукајловић , адвокат.
"Није спорно тражити повећање цијене воде то је соц-политичко правно питање. А увођење незаконитих накнада је спорно И то је суд други пут потврдио", рекао је Милко Грмуша, адвокат.
Сваки Бањалучанин издвајао је за дистрибутивни трошак најмање 4,20 КМ по тромјесечном рачуну за воду. Водовод је тај новац користио за одржавање мјерног мјеста и замјену водомјера што су дужни да ураде на сваких пет година. Без тих пара дубиоза у Водоводу постаје још дубља. Минуси и дугови се гомилају. Помоћ су затражили од града. Траже хитну сједницу бањалучке скупштине за спасавање Водовода и увећање цијене.
“Уколико не будемо имали слуха за овакво рјешење ја морам да констатујем да ће бити проблематика са водоснабдијевањем града Бањалука. Чак ћемо морати да увидимо рестрикције одређених подручја, а крајње је да морамо обуставити фабрику воде И град би остао без воде”, рекао је Радован Мајкић, директор водовода ад Бањалука.
И док Бањалучани плаћају надокнаде које се проглашавају неуставним јавна предузећа која су у дубиози спас виде у убирању више новца од потрошача. Бањалучки Водовод који већ сада има више од 6 милиона дугова од чега је три милиона обавеза према граду, а остало према добављачима је пред пропасти. За то вријеме Бањалучани већ други пут су у ситуацији да су плаћали надокнаде које је Уставни суд прогласио неуставним, а своје паре од тога не могу да врате.
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
7 ч0
Бања Лука
8 ч0
Бања Лука
10 ч0
Најновије
Најчитаније
19
45
19
41
19
39
19
37
19
31
Тренутно на програму