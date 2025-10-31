Logo

Сутра почиње "Мовембер": Мјесец бриге о мушком здрављу другачији од претходних
Фото: Уступљена фотографија

Нови "Мовембер", мјесец бриге о мушком здрављу, почиње сутра, 1. новембра, традиционалним бријањем браде. Удружење грађана Супербрке поново организује домаће издање ове глобалне кампање, али другачије од свих претходних.

Почетак новог поглавља биће традиционалан. Првог дана новембра, у 18 часова, у бањалучком кафићу "Pause", Exit Barber Shop ће бесплатно вршити бријање браде, како би мушкарци наредних мјесец дана носили само бркове – препознатљиви знак "Мовембер" покрета.

Наставак кампање, међутим, доноси један велики новитет. Супербрке су одлучиле да ове године фокус дјеловања буде превенција рака простате. Тако ће, након 12 година бављења сузбијањем канцера тестиса, главна тема "Мовембера" бити други тип ове тешке болести.

"Одлучили смо се на искорак јер је 'Мовембер', као свјетски покрет, много више од подизања свијести о важности очувања мушког репродуктивног здравља. 'Мовембер' се годинама уназад бави и другим видовима здравља код мушкараца, и то не само физичког, већ и менталног", појашњава др Обрен Томић, потпредсједник Супербрка.

Важност превенције рака простате потврђују и негативне статистике. Наиме, овај вид карцинома је други најчешћи од којег обољевају особе мушког пола у Босни и Херцеговини, одмах иза рака плућа.

Новац

Друштво

У најави већа примања за родитеље његоватеље

"Сувише мало људи је свјесно овог податка и желимо да о томе говоримо. Такође, код нас постоји друштвена стигма према превентивном прегледу, због начина на који се он врши. Управо зато је наш слоган ове године 'Требаће прст...', а и заштитно лице кампање за 2025. је пажљиво одабрано. Ускоро ћемо открити о коме се ради", најављује др Томић.

Оно што су Супербрке одмах спремне објелоданити јесте да ће у предстојећих мјесец дана бити организован низ активности. У плану су предавања на Медицинском факултету у Бањој Луци о карциному простате, превентивним прегледима и значају раног откривања обољења, затим прикупљање средстава за лијечење обољелих пацијената, али и наставак едукација за младе о раном откривању рака тестиса. Организатори ће о свему овоме редовно информисати јавност.

"Сада нам је фокус да што већи број мушкараца дође сутра у кафе 'Паусе' и поносно понесе своје 'нове' бркове, јер наш циљ и јесте да се привуче што више пажње на ове теме и да о њима што више информишемо једни друге. Већ сљедеће седмице прелазимо у другу фазу, када ћемо објавити и за кога ће те на који начин бити прикупљана средства", наводи потпредсједник Супербрка.

Овогодишњи "Мовембер" биће 13. по реду којег организује Удружење грађана Супербрке. Њихов рад и активности можете пратити путем званичних Фејсбук и Инстаграм налога.

