Вучић: Eвропске интеграције остају стратешки циљ Bеограда

31.10.2025

12:26

Фото: Tanjug / AP

Европске интеграције и чланство у ЕУ остају стратешки циљ Србије, рекао је предсједник Александар Вучић на састанку у Београду са шефом Делегације ЕУ у Србији Андреасом фон Бекератом.

- То није само геополитичко опредјељење, већ пут ка још бржем развоју земље и бољем животу наших грађана - рекао је Вучић.

Он је на "Инстаграму" написао да је на састанку било ријечи о европском путу Србије и спровођењу реформске агенде.

- Нагласио сам нашу посвећеност даљем спровођењу реформи које су суштинске за напредак Србије, укључујући реформе у владавини права, јачање демократских институција и унапређење транспарентности - навео је Вучић.

Патријарх Порфирије и Милорад Додик

Република Српска

Додик са патријархом Порфиријем у Београду

Вучић је нагласио да Србија остаје одговоран и поуздан партнер ЕУ, посвећена миру, стабилности и напретку на европском континенту, и заједничким европским вриједностима, као што су владавина права, солидарност и слобода.

