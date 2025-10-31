Вучић: Eвропске интеграције остају стратешки циљ Bеограда

31.10.2025
Европске интеграције и чланство у ЕУ остају стратешки циљ Србије, рекао је предсједник Александар Вучић на састанку у Београду са шефом Делегације ЕУ у Србији Андреасом фон Бекератом.
- То није само геополитичко опредјељење, већ пут ка још бржем развоју земље и бољем животу наших грађана - рекао је Вучић.
Он је на "Инстаграму" написао да је на састанку било ријечи о европском путу Србије и спровођењу реформске агенде.
- Нагласио сам нашу посвећеност даљем спровођењу реформи које су суштинске за напредак Србије, укључујући реформе у владавини права, јачање демократских институција и унапређење транспарентности - навео је Вучић.
Вучић је нагласио да Србија остаје одговоран и поуздан партнер ЕУ, посвећена миру, стабилности и напретку на европском континенту, и заједничким европским вриједностима, као што су владавина права, солидарност и слобода.
