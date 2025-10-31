Измјена режима саобраћаја у једној бањалучкој улици

Извор:
Због реконструкције дијела Шарговачке улице од 3. новембра до 31. децембра у временском периоду од 8 до 17 часова, радним даном и суботом, биће привремено обустављен саобраћај за сва возила у овој улици.
Саобраћај ће бити обустављен на дијелу од од броја 174 до раскрснице са огранком исте код броја 268.
За вријеме обуставе саобраћаја на градској линији 19 Шарговац – Центар, аутобуси ће саобраћати до аутобуског стајалишта "Пут за ново насеље", односно до почетка заузетог дијела коловоза.
За вријеме извођења радова, регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин постављањем привремене саобраћајне сигнализације.
Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја за вријеме извођења радова.
