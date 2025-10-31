Logo

Измјена режима саобраћаја у једној бањалучкој улици

Извор:

АТВ

31.10.2025

12:46

Коментари:

0
Фото: АТВ

Због реконструкције дијела Шарговачке улице од 3. новембра до 31. децембра у временском периоду од 8 до 17 часова, радним даном и суботом, биће привремено обустављен саобраћај за сва возила у овој улици.

Саобраћај ће бити обустављен на дијелу од од броја 174 до раскрснице са огранком исте код броја 268.

За вријеме обуставе саобраћаја на градској линији 19 Шарговац – Центар, аутобуси ће саобраћати до аутобуског стајалишта "Пут за ново насеље", односно до почетка заузетог дијела коловоза.

sume republike srpske

Република Српска

Најављене нове смјене у Шумама Српске

За вријеме извођења радова, регулисање и преусмјеравање саобраћаја вршиће се на прописан начин постављањем привремене саобраћајне сигнализације.

Моле се сви учесници у саобраћају за опрез и разумијевање, због отежаног одвијања саобраћаја за вријеме извођења радова.

