Најављене нове смјене у Шумама Српске

31.10.2025

12:06

Коментари:

1
Најављене нове смјене у Шумама Српске
Фото: АТВ

Вршилац дужности директора предузећа Шуме Републике Српске Блашко Каурин најавио је смјене у наредних мјесец.

Каурин је најавио да ће сви директори шумских газдинстава, који не буду имали позитивно пословање, бити смијењени, а биће покренуте и дисциплинске пријаве против одговорних.

Проблем, каже, није у броју радника колико у лошој организацији на терену.

Каурин је задовољан резултатом за девет мјесеци у односу на исти период прошле године.

Синиша Каран

Република Српска

Каран на ручку са студентима у мензи

Наводи да је минус тада био већи од шест милиона КМ, а сада је скоро двоструко мањи. Такође, више је и шумских газдинстава који су позитивно пословали.

Šume Republike Srpske

smjene

Блашко Каурин

Коментари (1)
