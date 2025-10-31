Најављене нове смјене у Шумама Српске

31.10.2025
Вршилац дужности директора предузећа Шуме Републике Српске Блашко Каурин најавио је смјене у наредних мјесец.
Каурин је најавио да ће сви директори шумских газдинстава, који не буду имали позитивно пословање, бити смијењени, а биће покренуте и дисциплинске пријаве против одговорних.
Проблем, каже, није у броју радника колико у лошој организацији на терену.
Каурин је задовољан резултатом за девет мјесеци у односу на исти период прошле године.
Наводи да је минус тада био већи од шест милиона КМ, а сада је скоро двоструко мањи. Такође, више је и шумских газдинстава који су позитивно пословали.
