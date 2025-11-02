Logo

ГрО СНСД Бањалука: Станивуковић за игралиште потрошио тачно колико треба за рад базена

Извор:

АТВ

02.11.2025

13:40

Коментари:

1
ГрО СНСД Бањалука: Станивуковић за игралиште потрошио тачно колико треба за рад базена
Фото: Printscreen/Facebook/SNSD Banjaluka

Док је градски базен мјесецима био затворен уз образложење да "нема новца за одржавање", градоначелник Драшко Станивуковић је истовремено потрошио 1.400.000 КМ на изградњу новог игралишта у склопу Акване, поручено је из Градског одбора СНСД Бањалука.

''Тачно онолико колико је тврдио да недостаје за функционисање базена. Због његове одлуке да затвори базен, бројни спортски клубови и дјеца нису могли да тренирају, док је јавност данима била изложена његовим перформансима и покушајима да за све то окриви Скупштину града'', наводе у саопштењу.

Олимпијски базен Бл

Бања Лука

Градски олимпијски базен у Бањалуци почиње да ради

Умјесто да води рачуна, додају из ГрО СНСД Бањалука, о постојећим спортским објектима и омогући грађанима да користе оно што већ имају, градоначелник је још једном показао да му је важнији лични маркетинг од јавног интереса.

''И на овом примјеру су видљиве негативне посљедице његових одлука. Нанио је директну штету спортистима, дјеци, грађанима и градском буџету'', нагласили су у саопштењу.

Подијели:

Тагови:

СНСД

gradski odbor

Драшко Станивуковић

Базен

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Олимпијски базен поново на располагању спортистима

Бања Лука

Олимпијски базен поново на располагању спортистима

2 седм

0
Градски олимпијски базен у Бањалуци почиње да ради

Бања Лука

Градски олимпијски базен у Бањалуци почиње да ради

2 седм

0
Градски олимпијски базен у Бањалуци сутра почиње са радом

Друштво

Градски олимпијски базен у Бањалуци сутра почиње са радом

2 седм

0
Ruža cvijet

Остали спортови

Изненада умро олимпијски шампион

1 мј

0

Више из рубрике

У Фочи отворен Центар за дојку при Универзитетској болници

Република Српска

У Фочи отворен Центар за дојку при Универзитетској болници

1 ч

0
Додик: Послије Гинтерове подршке потпуно јасан пут ПСС и Станивуковића

Република Српска

Додик: Послије Гинтерове подршке потпуно јасан пут ПСС и Станивуковића

2 ч

1
Петровић за АТВ: Сутра састанак у Бањалуци о проблемима у РиТЕ Угљевик

Република Српска

Петровић за АТВ: Сутра састанак у Бањалуци о проблемима у РиТЕ Угљевик

3 ч

3
Vlada Republike Srpske Zgrada Vlade Banjaluka

Република Српска

Влада Српске добија надлежност за доношење стратегије развоја културе

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

20

Ученик брутално претучен у Загребу: "Избио му је четири зуба, сломио нос и вилицу"

15

19

Јелена и Никола упознали Дел Боја и позвали га у Градишку

15

13

Зелена агенда и на сахранама: Желе да покојник буде у биоразградивом материјалу

15

11

Пијан ударио у ограду граничне полиције па побјегао

15

06

Цвијановић: Послије одговора из НАТО-а непотребно је ширење лажних вијести

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner