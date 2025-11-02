ГрО СНСД Бањалука: Станивуковић за игралиште потрошио тачно колико треба за рад базена

Извор:
Док је градски базен мјесецима био затворен уз образложење да "нема новца за одржавање", градоначелник Драшко Станивуковић је истовремено потрошио 1.400.000 КМ на изградњу новог игралишта у склопу Акване, поручено је из Градског одбора СНСД Бањалука.
''Тачно онолико колико је тврдио да недостаје за функционисање базена. Због његове одлуке да затвори базен, бројни спортски клубови и дјеца нису могли да тренирају, док је јавност данима била изложена његовим перформансима и покушајима да за све то окриви Скупштину града'', наводе у саопштењу.
Умјесто да води рачуна, додају из ГрО СНСД Бањалука, о постојећим спортским објектима и омогући грађанима да користе оно што већ имају, градоначелник је још једном показао да му је важнији лични маркетинг од јавног интереса.
''И на овом примјеру су видљиве негативне посљедице његових одлука. Нанио је директну штету спортистима, дјеци, грађанима и градском буџету'', нагласили су у саопштењу.
