Петровић за АТВ: Сутра састанак у Бањалуци о проблемима у РиТЕ Угљевик

По питању проблема у РиТЕ Угљевик, Лука Петровић, генерални директор Електропривреде Републике Српске је рекао да у протеклих годину дана ова електрана не ради 70 непланских дана. Међутим, било је и тежих тренутака.
ЕРС је набављала замјенску електричну енергију и тиме омогућавала стабилност и уредност снадбијевања становништва и привреде Републике Српске.
''Очито је да Управа не може да ријеши нагомилане проблеме и ми смо већ заказали састанке за сутра у Бањалуци са Надзорним одбором и Управом предузећа а након тога ћемо имати састанке и са ресорним министром, Петром Ђокићем, који је тражио да лично чује проблеме. Након тога ћемо саопштити коначна рјешења, и по питању тренутне ситуације'', рекао је Петровић.
Петровић: У понедјељак ћемо пребацити потребан новац за наставак радова у РиТЕ Угљевик
Он је подсјетио на два основна проблема у РиТЕ Угљевик, плаћање допиноса, што ће сутра бити ријешено пребацивањем новца за те намјене, а други проблем се тиче концесије Комсара што је у надлежности предузећа Гас Рес које је овластила Влада Српске. Имаћемо састанке сутра у Бањалуци и са управом тога предузећа како би дошли до коначне "динамике" преузимања те концесије и могућности кориштења од стране РиТЕ Угљевика како би сутра завршили са тим проблемима.
Термоелектрана Угљевик ноћас изашла из погона
То је ситуација која траје одавно. Као што сам рекао, РиТе Угљевик неплански није радио 70 дана плус 60 дана ремонтни радови.
''Што се тиче матичног предузећа ми смо своје обавезе испоштовали у цјелости и чак смо у претплати'', рекао је Петровић.
Цвијетиновић: Нисмо успјели да се договоримо са рударима
Оно што је наша тежња јесте да буде садашњи Угљевик и нема никаквог разлога да се не проведе споразум између Гас Реса и РиТЕ Угљевика у шта ме увјерио и премијер Минић који је рекао да се на том пољу ради. Ја вјерујем да ће то бити споразумно ријешено и коико сам упознам Управа РиТЕ Угљевика је већ разговарала са Управом Гас Реса о моделу преузимања те концесије.
