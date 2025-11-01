Стање у ТЕ Гацко и у Угљевику: Шта су рекли званичници?

Извор:
Угља фали а рудари у штрајку, у котао се ложе посљедње тоне, то је стање у Угљевику. У Гацку је пукла цијев у котлу па је термоелектрана од јутрос ван мреже, ХЕТ-ови агрегати у Дубровнику су у квару. Једном ријечју, колапс.
За главу се цијели дан хватају ЕРС-ови диспечери, струја се купује. Када су обје термоелектране ван мреже, одлазе милиони марака.
''Па рачуница је јасна, у Републици Српској је дневни конзум негдје око 12,000 мегават сати. Ми из наше производње без термоелектрана тренутно можемо произвести из ХЕ Вишеград неких 2000 мегаватчасова, из ХЕ Бочац можда 250 мегавата, значи фали нам 9 или 10 мегават сата па када помножите са 150 евра долазимо до цифре од око 3 милиона марака на дневном нивоу. То је огроман трошак за ЕРС'', казао је Иван Копривица, извршни директор за техничке послове у ЕРС-у.
Рудари у Угљевику су од синоћ у ненајављеном штрајку, забринути због најава за концесију Угљевик исток 2 и увођење трећих лица.
''Главни проблем је, људи не могу да се помире са уласком трећих лица у Исток 2 и експлоатацију угља. Искључиво траже да то припадне РиТЕ Угљевик'', рекао је предсједник синдиката РИТЕ Угљевик, Бобан Бановић.
Након што је сабрао изгубљене хиљаде и милионе марака, ИКС-а се одмах ухватио предсједник Владе. Саво Минић је скуцкао, па енерго оцима покварио суботу.
''Очекујем да ће се генарални директор ЕРС-а, директори зависних предузећа, РИТЕ Угљевик и Гацко, али и ресорни министар данас обратити јавности због стања у термоелектранама. Уколико се то не деси, слиједе озбиљне мјере! Доста је скривања и пребацивања одговорности'', казао је премијер Републике Српске, Саво Минић.
Изјаве су кренуле као по лоју. Директор посрнулог гиганта у Угљевику стао је пред камеру АТВ-а и причао 16 минута, рекао је да штрајк не престаје и да се бори, али је изјавио да је љут на на министра и првог човјека ЕРС-а.
Са службеног пута се одмах јавио и Лука Петровић, каже да је ЕРС према Угљевику у претплати 20 милона марака али даће још.
''Ми ћемо у понедјељак пребацити потребан новац за наставак њихових радова који ће бити додатно издвајање и додатни аванс за ово предузеће'', тврди Лука Петровић, генерални директор ЕРС-а.
Љут је и ресорни министар. И он се након твита јавља телефоном па енерго оцима поручује да морају радити свој посао.
''Њихова улога је и надлежност таква да су дужни да организују производњу да производе угаљ и да производе електричну енергију и то им је надлежност и обавеза. Ја захтијевам да они осигурају производњу'', казао је Петар Ђокић, министар енергетике и рударства.
Пред камеру је стао и Максим Скоко. Каже ово у Гацку је уобичајан квар али у незгодном тренутку.
''Гацко ради стабилно већ 57 дана, када је у питању стабилност и производни резултат у складу је са квалитетом угља. Обзиром да је блок стар 42 године дешавају се кварови. То је један нормалан квар и очекујемо током сутрашњег дана да ћемо се вратити на мрежу'', рекао је директор РИТЕ Гацко, Максим Скоко.
Док чекају да се термоелеектране врате на мрежу, да падне јача киша и скролују ИКС енерго челници грађанима поручују да им струје неће фалити па таман је плаћали милионима.
