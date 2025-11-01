Ђокић: Осигурати рад у термоелектранама Угљевик и Гацко

Извор:
Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић захтијева да зависна предузећа Рудник и Термолектрана Угљевик и Гацко осигурају производњу у обје термоелектране, као и да се у Угљевику обезбиједи рударска производња.
Ђокић је истакао да је њихова улога и надлежност таква да су задужени да организују производњу, да производе угаљ и да производе електричну енергију.
"То је њихова статутарна надлежност и обавеза. Захтијевам да они осигурају производњу и у једној и другој термоелектрани", рекао је Ђокић Срни.
Ђокић је подсјетио да ова два зависна предузећа о свим својим пословним активностима морају да информишу матично предузеће и да, ако се појави проблем, заједно проналазе рјешења.
Он је навео да је у Термоелектрани Гацко застој из техничких разлога јер је дошло до пуцања на цијевном систему што се може станирати.
Напоменуо је да је Термоелектрана била дужи период без застоја и да је могуће да се појави технички проблем, што се и јавило и да ће они то превазићи.
Ђокић је навео да Уљевик већ дуже вријеме нема довољне количине угља на залихама и да рударска производња у континитету није била таква да је осигуравала довољне количине за несметан рад термоелектране.
"Оно што бих ја очекивао и што свакако сви захтијевамо да се обезбиједе рударска производња на нормалан начин, а да све оне обавезе које постоје према радницима управе предузећа осигурају средства и да изврше исплате како би радници могли нормално приступити раду", закључио је Ђокић.
Тренутно на програму