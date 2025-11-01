Logo

Ђокић: Осигурати рад у термоелектранама Угљевик и Гацко

Извор:

СРНА

01.11.2025

15:55

Коментари:

0
Ђокић: Осигурати рад у термоелектранама Угљевик и Гацко
Фото: АТВ

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић захтијева да зависна предузећа Рудник и Термолектрана Угљевик и Гацко осигурају производњу у обје термоелектране, као и да се у Угљевику обезбиједи рударска производња.

Ђокић је истакао да је њихова улога и надлежност таква да су задужени да организују производњу, да производе угаљ и да производе електричну енергију.

"То је њихова статутарна надлежност и обавеза. Захтијевам да они осигурају производњу и у једној и другој термоелектрани", рекао је Ђокић Срни.

лука петровић luka petrović

Друштво

Петровић: У понедјељак ћемо пребацити потребан новац за наставак радова у РиТЕ Угљевик

Ђокић је подсјетио да ова два зависна предузећа о свим својим пословним активностима морају да информишу матично предузеће и да, ако се појави проблем, заједно проналазе рјешења.

Он је навео да је у Термоелектрани Гацко застој из техничких разлога јер је дошло до пуцања на цијевном систему што се може станирати.

Напоменуо је да је Термоелектрана била дужи период без застоја и да је могуће да се појави технички проблем, што се и јавило и да ће они то превазићи.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Очекујем да се генерални директор ЕРС-а и директори зависних предузећа обрате јавности

Ђокић је навео да Уљевик већ дуже вријеме нема довољне количине угља на залихама и да рударска производња у континитету није била таква да је осигуравала довољне количине за несметан рад термоелектране.

"Оно што бих ја очекивао и што свакако сви захтијевамо да се обезбиједе рударска производња на нормалан начин, а да све оне обавезе које постоје према радницима управе предузећа осигурају средства и да изврше исплате како би радници могли нормално приступити раду", закључио је Ђокић.

Подијели:

Тагови:

Петар Ђокић

RiTE Gacko

RiTE Ugljevik

štrajk rudara

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ђокић: Укидање санкција је корак ка исправљању неправде

Република Српска

Ђокић: Укидање санкција је корак ка исправљању неправде

2 д

0
Ђокић: Дефинисати модел снабдијевања струјом дистрикта Брчко уз учешће ФБиХ

БиХ

Ђокић: Дефинисати модел снабдијевања струјом дистрикта Брчко уз учешће ФБиХ

1 седм

0
Ђокић: Русија као темељ глобалне енергетске стабилности

Република Српска

Ђокић: Русија као темељ глобалне енергетске стабилности

2 седм

0
СП и ДЕМОС потписали споразум: Заједничка листа на изборима 2026. године

Република Српска

СП и ДЕМОС потписали споразум: Заједничка листа на изборима 2026. године

2 седм

0

Више из рубрике

Минић: Очекујем да се генерални директор ЕРС-а и директори зависних предузећа обрате јавности

Република Српска

Минић: Очекујем да се генерални директор ЕРС-а и директори зависних предузећа обрате јавности

1 ч

1
Милорад Додик, предсједник

Република Српска

Додик: Српска веома добро разумјела ставове Савјета безбједности

2 ч

1
Будимир: Видио се идеолошки заокрет на сједници Савјета безбједности УН

Република Српска

Будимир: Видио се идеолошки заокрет на сједници Савјета безбједности УН

4 ч

0
БОРС: Очувати Српску са свим њеним надлежностима

Република Српска

БОРС: Очувати Српску са свим њеним надлежностима

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Мушкарац се предозирао, ухапшен дилер

15

55

Ђокић: Осигурати рад у термоелектранама Угљевик и Гацко

15

54

Ромски хороскоп за новембар: Један знак окитиће се златом, а једном стиже заслужени мир

15

51

Процурила прва фотографија Пи Дидија из затвора: Потпуно је непрепознатљив

15

45

Apple Watch добија сопствену верзију Whatsapp-a

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner