Ђокић: Укидање санкција је корак ка исправљању неправде

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић истакао је да укидање америчких санкција руководству Српске представља сигнал да се дијалог и разумијевање враћају у међународне односе.
Ђокић је навео да је овај потез администрације предсједника САД Доналда Трампа потврда онога на шта је годинама указивао - да су санкције претходне админситрације биле неосноване, политички мотивисане и у супротности са принципима правичности и међународног права.
Он је истакао да наставља да ради одговорно, транспарентно и у интересу грађана.
"Ослобођени смо једне велике препреке, али пред нама су нови изазови, економски развој, стабилност и очување политичког субјективитета Републике Српске у оквиру Дејтонског споразума", навео је Ђокић у писаној изјави и захвалио свима који су вјеровали у његову досљедност, законитост дјеловања и посвећеност интересима Републике Српске.
Он је нагласио да га ова одлука додатно мотивише да настави путем сарадње, али и одлучне борбе за права српског народа.
"Санкције су биле неправда, њихово укидање је корак ка исправљању те неправде", поручио је Ђокић.
Министарство финансија САД укинуло је санкције предсједнику Милораду Додику, српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу, као и осталим особама и предузећима које су уведене у вријеме претходне америчке администрације.
