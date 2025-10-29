Амиџић: Издржали смо!

Извор:
АТВ
29.10.2025
16:32
Коментари:1
Значајно је што су људи који су на правди Бога санкционисани, добили назад своја права, рекао је Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ након што је Канцеларија за контролу имовине странаца при Министарству финансија САД-а (OFAC) укинула санкције лицима из Српске.
"Издржали смо. Значајно је што су људи који су на правди Бога санкционисани, добили назад своја права. Веома је важно што је исправљена неправда и што постаје јасније да борба првих људи Републике Српске није узалуд. Идемо даље",рекао је Амиџић, који је и генерални секретар СНСД-а.
