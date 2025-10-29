Logo

Благојевић: Хвала Трамповој администрацији што је укинула санкције

Бивши гувернер америчке савезне државе Илиноис Род Благојевић захвалио је администрацији предсједника САД Доналда Трампа на укидању санкција предсједнику Милораду Додику.

"Хвала Трамповој администрацији за укидање свих санкција укинутих предсједнику Додику, његовој породици и сарадницима, које су увеле наоружане Бајденове и Обамине администрације", написао је Благојевић на "Иксу".

Благојевић, који је близак сарадник предсједника Трампа, навео је да је данас нови дан на Балкану, гдје се српски и хрватски хришћани могу надати истинској аутономији и ближим везама са САД.

Министарство финансија САД укинуло је санкције предсједнику Милораду Додику, српском члану Предсједништва БиХ Жељки Цвијановић, предсједнику Народне скупштине Републике Српске Ненаду Стевандићу, као и осталим званичницима, појединцима и предузећима којима су санкције уведене у вријеме претходне америчке администрације.

Род Благојевић

Милорад Додик

Америчке санкције

Доналд Трамп

