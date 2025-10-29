Logo

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

Извор:

АТВ

29.10.2025

15:17

Укинуте санкције Милораду Додику и Жељки Цвијановић!

Америчко министарство финансија укинуло је санкције за предсједника Милорада Додика, српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић и других лица из Републике Српске.

Санкције су укинуте и свим осталим блиским сарадницима Додика.

Санкције су укинуте и АТВ-у, Калдери и другим фирмама.

Република Српска

АТВ-у укинуте санкције

Санкције су скинуте и Алену Шеранићу, министру здравља Српске, Милошу Букејловићу, бившем министру правде, Ненаду Стевандићу, предсједнику Народне скупштине Српске, Радовану Вишковићу, бившем предсједнику Владе, Игору и Горици Додик, Петру Ђокићу, министру енергетике, Сребренки Голић, предсједавајућој Дома народа РС, Сташи Кошарцу, министру спољне трговине БиХ, Синиши Карану, бившем министру унутрашњих послова, Рајку Кузмановићу, бившем предсједнику Српске, и другима.

Ово је комплетна листа особа која су укинуте санкције.

