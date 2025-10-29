Ковачевић: Додик спреман на сваку личну жртву, како Српска не би била жртва

Јако је незгодно коментарисати нешто што је у домену медијских написа, али оно што ми можемо рећи, јесте да вријеме правде долази за Републику Српску, а то је јако битно.

"Јасно је да свако ко помисли да тражи рјешење за стабилизацију прилика у БиХ, да ће прво да крене од тог да се враћамо у оквире Дејтонског мировног споразума. Потпуно је јасно да Кристијан Шмит није у оквиру Дејтона, да је он овдје био илегално, без било каквог мандата. Јасно је да ће Српска бити партнер за оне који желе да се овдје ствари рјешавају, а да ће Шмит бити сметња. Остаје велико питање посљедица дјеловања Шмита и то је нешто на чему ћемо ми инсистирати", истакао је Ковачевић.

Ковачевић наводи да је СНСД инсистирао и на томе да Шмит мора да оде, као и све што је било његово дјеловање.

- Милорад Додик је био спреман да поднесе сваку личну жртву, како би се Српска изборила са Кристијаном Шмитом и како не би платила ону највишу цијену коју је Шмит хтио да Српска плати. Његов главни и кључни задатак је био да се Српској отме имовина. Зато је Милорад Додик ишао са тако агресивном политиком и тако јасним и недвосмисленим пријетњама шта ће Српска да уради уколико се буде ишло у том правцу - додао је Ковачевић за РТРС.

Наводи да је стратегија Кристијана Шмита, администрације бившег америчког предсједника Џозефа Бајдена и бившег амбасадора у БиХ Мајкла Марфија, који је био извршни налогодавац Шмиту, да се уклони Милорад Додик.

"Милорад Додик је био спреман да плати сваку личну цијену, па и санкције, процесе, уклањање, прогањања, све како би купио вријеме за Републику Српску. Умјесто да Шмит заврши свој посао и уклони имовину Републике Српске, да ми завршимо свој посао и уклонимо Кристијана Шмита и да се Српска врати на велика врата. Веома јасно - побиједиће Српска", закључује Ковачевић.