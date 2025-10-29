Logo

Бачена бомба на кућу у Сарајеву, оштећена три возила

СРНА

29.10.2025

14:04

Полиција аутомобил
Непозната експлозивна направа бачена је јутрос на кућу у Сарајеву и том приликом оштећена су три паркирана моторна возила.

Према првим информацијама, у експлозији није било повријеђених.

У току је увиђај и утврђивање околности инцидента, преносе федерални медији.

Хроника

Огласила се ПДА након што је ухапшен Зијад Јагодић

Експлозија се догодила у Улици браће Бегић око 4.00 часа.

Полиција спроводи оперативне мјере и радње с циљем проналаска лица које је активирала експлозивну направу.

